(Pocket-lint) - Disney ha finalmente aggiunto Deadpool 1 e 2 e Logan a Disney+ negli Stati Uniti, ampliando così la sua collezione di film Marvel.

Questi film rappresentano anche un cambiamento di tono per il servizio negli Stati Uniti, in quanto sono stati classificati come R al momento dell'uscita, quindi al di fuori dell'ambito familiare originario della piattaforma. Si consiglia pertanto di controllare due volte i controlli parentali, soprattutto per i profili degli spettatori più giovani.

Abbiamo una guida su come impostare i controlli parentali su Disney+ che potete consultare.

Il trio di film è presente da tempo nelle versioni britannica ed europea di Disney+ ed è presentato in 4K HDR / Dolby Vision e con audio Dolby Atmos. Sono classificati da Disney come 16+.

I due film di Deadpool sono un vero spasso, con Ryan Reynolds al suo meglio. E Logan è una superba rivisitazione del personaggio di Wolverine in un futuro prossimo. Si basa vagamente sul fumetto Old Man Logan di Mark Millar e Steve McNiven, ma si discosta dai punti più folli della trama.

Disney continua a fare di Disney+ il negozio unico per tutti i programmi televisivi e i film Marvel, con un buon numero di film di Spider-Man e X-Men ora disponibili. Ciò è in parte dovuto all'acquisizione di Fox nel 2019, che le ha dato il controllo su alcune delle proprietà Marvel precedentemente concesse in licenza allo studio di terze parti.

Scritto da Rik Henderson.