(Pocket-lint) - ESPN sta aumentando il prezzo del suo servizio di streaming ESPN+ da 6,99 dollari al mese a 9,99 dollari al mese. Si tratta di un aumento del 43% circa.

Secondo Sports Business Journal, il nuovo prezzo entrerà in vigore il 23 agosto. Anche il piano annuale passa da 69,99 a 99,99 dollari. Se si ottiene ESPN+ come parte del bundle Disney+ con ESPN+, Disney+ e Hulu con supporto pubblicitario per 13,99 dollari al mese, il prezzo rimarrà invariato. Lo stesso vale per il bundle che include ESPN+, Disney+ e Hulu senza pubblicità per 19,99 dollari al mese.

Tuttavia, Pocket-lint non ha potuto confermare i nuovi prezzi sul sito web e sulle pagine di supporto del servizio. Secondo quanto riferito da un portavoce di Disney, gli abbonati saranno informati la prossima settimana.

Ricordiamo che ESPN+ ha aumentato i prezzi due volte l'anno scorso. Il servizio sostiene di offrire migliaia di eventi esclusivi dal vivo, spettacoli originali in studio e serie che non sono presenti sulle reti ESPN. ESPN+ consente agli abbonati di acquistare eventi UFC in PPV e contenuti on-demand, tra cui l'intera libreria 30 For 30, filmati ESPN selezionati, repliche di partite e altro ancora.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento di ESPN+, consultare la guida di Pocket-lint.

Scritto da Maggie Tillman.