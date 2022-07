Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Una serie televisiva di Alien è in fase di sviluppo. Anzi, potrebbero essercene due.

Si sostiene che sia Noah Hawley, showrunner di Fargo, sia Ridley Scott, creatore della serie originale, stiano lavorando a una serie separata basata sul franchise di Alien.

Ecco tutto quello che sappiamo su di loro finora.

Fino a poco tempo fa, l'unica serie televisiva su Alien che si diceva fosse in produzione era scritta e prodotta da Noah Hawley, il creatore della serie televisiva Fargo.

Si baserà su una Terra prossima al futuro, come ha spiegato a Vanity Fair nel luglio 2021: "È una storia ambientata sulla Terra... Le storie di alieni sono sempre intrappolate... Intrappolate in una prigione, intrappolate in una nave spaziale.

"Ho pensato che sarebbe stato interessante aprirla un po', in modo che la posta in gioco di 'Cosa succede se non riesci a contenerlo?' sia più immediata".

Hawley ha anche rivelato che ci saranno temi di classe e di uguaglianza, con gli alieni che attaccheranno le vittime dell'alta società, mentre i marines della classe inferiore saranno inviati a risolvere il problema.

Su Internet si sono registrati alcuni commenti contrari a questa idea, con i fan che si sono lamentati del fatto che si allontana troppo dai film originali di Alien. Avrebbero preferito una serie di Alien più tradizionale ambientata nello spazio.

La serie è stata realizzata per il canale FX negli Stati Uniti e il suo capo, John Landgraf, ha dichiarato nel febbraio 2022 che finora sono state scritte cinque sceneggiature.

L'inizio delle riprese era inizialmente previsto per quest'anno (2022) per un'uscita nel 2023.

Un rapporto più recente, pubblicato da Giant Freakin Robot, sostiene che anche il regista originale di Alien, Ridley Scott, ha deciso di realizzare la sua serie televisiva su Alien, questa volta per Hulu.

Siamo onesti, sembra un po' inverosimile, soprattutto perché sia Hulu che FX sono di proprietà della Disney e sembra improbabile che la società voglia che due serie rivali vengano realizzate sotto lo stesso tetto, ma non è del tutto inverosimile.

Inoltre, si dice che la versione di Scott sarà ambientata nello spazio, cosa che sarà accolta meglio dai fan preoccupati per la visione di Hawley.

Ridley Scott starebbe anche scrivendo e dirigendo lui stesso "molti episodi" della serie aggiuntiva, cosa che entusiasmerà i fan.

Forse questa serie aggiuntiva è stata progettata per andare in onda dopo l'equivalente FX, o addirittura per collegarsi ad essa? O forse la Disney vuole creare un universo cinematografico di Alien / Predator come ha fatto con Marvel e Star Wars? Questo avrebbe sicuramente più senso.

La serie televisiva di Alien confermata (quella di Hawley) andrà in onda su FX negli Stati Uniti. Probabilmente sarà trasmessa su Disney+ nel Regno Unito, considerando che altri show dei canali FX debuttano sulla piattaforma di streaming sotto la bandiera di Star.

La seconda serie televisiva di Alien, di cui si vocifera, è prevista per Hulu, il che la pone anche nel radar di Disney+ al di fuori degli Stati Uniti.

Recentemente è stato affermato che la serie TV di FX Alien sarà disponibile nel 2023.

Tuttavia, considerando che deve ancora iniziare la produzione completa e la quantità di lavoro sugli effetti che indubbiamente richiederà, sospettiamo che la data possa slittare al 2024.

Non ci sono ancora voci su una potenziale data di uscita per la serie televisiva Alien di Scott (se dovesse essere realizzata).

