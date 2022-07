Mentre Tron compie 40 anni, ecco come recuperare l'universo di Tron

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Tron festeggia il suo 40° anniversario, essendo uscito per la prima volta il 9 luglio 1982 negli Stati Uniti. Tron ha goduto di un seguito di culto, essendo uno dei primi film a fare largo uso di CGI (immagini generate al computer) e a esplorare il mondo dei computer che era ancora nuovo per molte persone.

Quelle immagini sono diventate culturalmente iconiche, presentando un mondo che non era mai stato immaginato prima. Invece dei mondi alieni così comuni nella fantascienza contemporanea, si trattava di un mondo interamente costruito artificialmente.

È un mondo che è più che mai attuale, visto che si usano espressioni come"metaverso", ma che ha anche aperto la strada ad altri film successivi, da Il tagliaerbe (1992) a Matrix (1999) fino a Ready Player One (2018).

In realtà è stato Tron a dare il via a questo genere cinematografico che oggi è di uso comune, anche se lo vediamo nella letteratura fantascientifica che precede la sua uscita, ad esempio attraverso la scatola dell'empatia nel fondamentale Do Androids Dream of Electric Sheep (1968) di Philip K. Dick, che ha ispirato Blade Runner, uscito anch'esso nel 1982.

Al di là della manifestazione di un mondo virtuale, Tron fa leva su una paranoia esplorata ripetutamente nella fantascienza: la paura che le macchine prendano il sopravvento.

Tron non è solo nel suo universo: per celebrare ed esplorare questo mondo sintetico, ecco i film di Tron e l'ordine in cui guardarli. Potete trovare la maggior parte di Tron su Disney+.

Tron, creato da Steven Lisberger, ci presenta Kevin Flynn (Jeff Bridges), un ex dipendente della ENCOM che tenta di rientrare nel suo mainframe e scopre che il Master Control Program della ENCOM sta cercando di prenderne il controllo. Flynn tenta di utilizzare Tron - un programma progettato per proteggere il sistema dal suo amico Alan Bradley (Bruce Boxleitner) - e viene digitalizzato da un laser sperimentale, ritrovandosi nel mondo virtuale del mainframe.

Sequel del film del 1982, Legacy vede il figlio di Flynn, Sam (Garrett Hedlund), scoprire un seminterrato nascosto nella vecchia sala giochi di Flynn, con un laser che digitalizza Sam e lo invia nella Griglia, un mondo virtuale creato da Flynn. Sam partecipa a vari giochi e finisce per scoprire il padre scomparso, intrappolato nella Griglia, e affronta Clu. La colonna sonora di questo film è stata curata dai Daft Punk.

The Next Day è un cortometraggio che riprende subito dopo la fine di Legacy, ma ha la forma di cinegiornali assemblati che esplorano il movimento Flynn Lives e parte della storia tra i primi due film. Il film è interpretato da Alan Bradley e Roy Kleinberg (Dan Stor).

Il film d'animazione Tron Uprising è incentrato su Beck, che guida la rivoluzione nella Griglia, e su Clu, il cattivo di Tron Legacy. Sebbene sia successiva a Legacy, gli eventi si svolgono nella Griglia nel periodo intermedio tra i due film. Si tratta di una serie televisiva di 19 episodi.

Scritto da Chris Hall.