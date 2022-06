Wu-Tang: An American Saga stagione 3: ecco cosa sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I Wu-Tang saranno anche per i bambini, ma la storia dell'ascesa alla fama del gruppo è un affare per adulti.

Nel 2019 la prima serie di Wu-Tang: An American Saga ha visto immortalare in TV la storia delle origini del gruppo rap famoso in tutto il mondo.

Da allora lo show ha conquistato i cuori e le menti degli spettatori, ottenendo un punteggio di audience del 95% su Rotten Tomatoes e lanciando una seconda stagione su Hulu nel 2021.

Cosa sta succedendo a Wu-Tang: An American Saga? È probabile che ci sia una terza stagione? E cos'altro c'è da sapere sulle imprese del gruppo a Staten Island, a New York? Abbiamo i dettagli che vi servono.

Wu-Tang: An American Saga è una fiction televisiva realizzata con l'aiuto di RZA, leader e membro fondatore del Wu-Tang Clan. Lo show si basa sulla formazione dell'iconico gruppo rap e sulle buffonate dei suoi membri nella loro città natale, Staten Island.

Wu-Tang: An American Saga segue da vicino un giovane RZA alla fine degli anni '80, mentre inizia a trovare la sua passione per la musica. Osserviamo Bobby Diggs (alias Prince Rakeem (e in seguito RZA)) mentre scopre il successo e il fallimento lungo la strada verso la grandezza.

Wu-Tang: An American Saga è stato creato dai produttori esecutivi RZA e Alex Tse, quindi, come si può immaginare, la storia è in parte vera, anche se non priva di qualche licenza artistica. Si dice che lo show sia un'opera di finzione storica, ma fondata su eventi reali.

Lo stesso RZA ha detto la cosa migliore:

"Non si può prendere ogni momento ed esporlo. Hai condensato i momenti. È come un succo d'uva concentrato... imparerai di più, sarai in grado di bilanciare ciò che è realtà e ciò che non lo è".

Ciononostante, lo spettacolo traccia l'interessante storia dell'ascesa del gruppo forse più influente dell'hip-hop. Un gruppo che è stato fondato sulla base di "filosofia orientale presa dai film di kung fu, insegnamenti della Five-Percent Nation presi per le strade di New York e fumetti".

Wu-Tang: An American Saga è ambientato nei primi anni Novanta. Si svolge a New York City proprio al culmine dell'epidemia di cocaina crack.

La serie segue Bobby Diggs mentre cerca di trovare una via d'uscita dalle difficoltà e dalla droga con la musica. Il gruppo di amici è diviso tra crimine e musica, mentre cerca di sopravvivere.

Durante la prima stagione, assistiamo a vari eventi della storia del gruppo, tra cui la prima uscita di RZA nel rap come artista solista con il nome di Prince Rakeem. In quel periodo lavora a un singolo, Ooh I Love You Rakeem, che poi incontra dei problemi prima di essere abbandonato dall'etichetta.

Queste parti della storia sono certamente basate sulla realtà e anche i problemi con Tommy Boy che non riesce a ottenere i diritti del campione originale sono basati su eventi reali.

Sebbene l'attenzione principale di Wu-Tang: An American Saga sia incentrato su Bobby Diggs, anche molti altri membri del Wu-Tang Clan giocano un ruolo importante nella storia.

Il cast principale attuale comprende:

Ashton Sanders nel ruolo di Bobby Diggs alias The RZA

Johnell Xavier Young nel ruolo di Gary Grice, alias The GZA

Siddiq Saunderson nel ruolo di Dennis Coles, alias Ghostface Killah

Shameik Moore nel ruolo di Corey Woods, alias Raekwon

David "Dave East" Brewster: Clifford Smith (Method Man)

JaQwan J. Kelly: Jamel Irief, alias Masta Killa

Julian Elijah Martinez: Mitchell "Divine" Diggs

Marcus Callender: Oliver "Power" Grant

Joey Bada$$ nel ruolo di Jason Hunter, alias Inspectah Deck

Caleb Castille: Darryl "Chino" Hill alias Cappadonna

Jake Hoffman: Steve Rifkind

Damani Sease nel ruolo di Lamont Jody Hawkins alias U-God (stagione 2)

I fan del gruppo rap che hanno visto la prima stagione di Wu-Tang: An American Saga avranno notato che un membro del gruppo, U-God, è stranamente assente dallo show. Lamont Jody Hawkins, alias U-God, è stato uno dei membri originari del Wu-Tang Clan fin dalla sua formazione ed è ben noto per la sua ritmica burbera.

All'inizio del 1992 U-God è stato condannato per possesso di armi da fuoco e droga, il che gli ha fatto perdere le sessioni di registrazione dell'album originale (Enter the Wu-Tang (36 Chambers)). Alcuni potrebbero pensare che questo sia il motivo per cui non è apparso nella prima stagione.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto di parlarne, RZA ha chiarito che U-God avrebbe sempre fatto parte della serie e che era stato addirittura consultato per lo show e che sarebbe apparso nella seconda stagione.

Wu-Tang: An American Saga ha avuto una prima stagione di 10 episodi, disponibile su Hulu e ora su Disney+.

La seconda stagione dello show è iniziata nel settembre 2021 ed è andata in onda su Hulu. La prossima uscita del Wu-Tang Clan è incentrata sulla realizzazione dell'album di debutto, "Enter the Wu-Tang (36 Chambers", e su tutto ciò che ne è conseguito.

I fan dello show hanno apprezzato molto le prime due stagioni e volevano sapere se ci sarebbe stata una terza stagione. La buona notizia è che la terza stagione è stata confermata da Hulu.

Possiamo avere un SUUUUU per la terza stagione? #WuTangOnHulu pic.twitter.com/3DTaO6tJeq- Wu-Tang: An American Saga (@WuTangOnHulu) 4 novembre 2021

La cattiva notizia è che si tratta della serie finale.

Non ci sono notizie ufficiali su quando andrà in onda la terza e ultima stagione. Sebbene si preveda che la messa in onda avverrà intorno al settembre 2022, se si considera il precedente calendario delle uscite.

Se siete statunitensi, potete vedere in streaming le prime due stagioni di Wu-Tang: An American Saga su Hulu.

Se non siete negli Stati Uniti, potete vedere la prima stagione di Wu-Tang: An American Saga su Disney+, ma non ancora la seconda. Secondo alcune voci, la seconda stagione sarà trasmessa su Disney+ verso la fine del 2022, ma non è stata confermata ufficialmente.

La terza stagione non ha ancora una data di messa in onda, ma aggiorneremo questo articolo quando ne sapremo di più.

Scritto da Adrian Willings.