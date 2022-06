Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La miniserie di Obi-Wan Kenobi si è conclusa con un eccellente finale, in onda su Disney+ mercoledì 22 giugno 2022. Ha risposto a molte domande, compresi importanti elementi di collegamento con Star Wars: Una nuova speranza, ma ne ha lasciata una enorme senza risposta: ci sarà una seconda serie?

Qui di seguito analizziamo la possibilità di una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi e forniamo le nostre opinioni su ciò che potrebbe contenere.

Vi avvertiamo che ci sono molti spoiler sulla prima stagione, quindi vi consigliamo di guardare tutti e sei gli episodi su Disney+ prima di continuare a leggere, se non l'avete già fatto.

Purtroppo non ci sono piani attuali per una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi. Tuttavia, mai dire mai.

Certamente, alcuni membri del cast e il regista hanno lasciato aperta la porta a future storie con protagonista l'anziano Jedi.

Per esempio, lo stesso Obi-Wan, Ewan McGregor, è pronto a farlo: "Spero proprio che ne faremo un'altra", ha dichiarato in un'intervista a GQ prima della messa in onda del finale.

E sebbene la regista Deborah Chow consideri la serie come un episodio unico, ha lasciato aperta la porta a un ritorno un giorno: "Per questa serie, l'abbiamo concepita come una serie limitata. È davvero una grande storia con un inizio, una parte centrale e una fine", ha dichiarato a Entertainment Tonight, prima di aggiungere: "Penso che, se dovesse andare avanti, sarebbe solo se ci fosse una vera ragione per un'altra serie".

La produttrice esecutiva Kathleen Kennedy ha continuato la conversazione sullo stesso tema: "Penso che se ci sarà un grande coinvolgimento e la gente vorrà davvero più Obi-Wan, lo prenderemo certamente in considerazione", ha detto nella stessa intervista.

Naturalmente, considerando che questo è solo l'inizio della conversazione, potrebbero passare anni prima di vedere una nuova stagione, se mai ci sarà. Almeno, nel prossimo futuro, avremo la terza stagione di Star Wars: Andor and The Madalorian.

Ci sono ancora alcune lacune da colmare tra la fine della stagione 1 di Obi-Wan e Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza.

Per cominciare, cosa è successo a Kenobi per renderlo così bianco e brizzolato in soli 10 anni?

Inoltre, forse spiegherà perché ha cambiato solo il suo nome (in Ben) e non il suo cognome, eppure non è stato trovato dall'Impero? Detto questo, forse spiegherà anche perché Luke conserva il cognome del padre ed è "nascosto" sul pianeta natale di Anakin.

A dire il vero, il finale della serie di Obi-Wan Kenobi mette finalmente a tacere uno dei più grandi buchi della trama: il messaggio di Leia in Una nuova speranza suggerisce che non ha mai incontrato il Jedi, anche se ha vissuto con lui un'avventura in tutta la galassia meno di dieci anni fa. Le viene detto che non deve dire di averlo incontrato e quindi il messaggio di R2-D2 è volutamente ambiguo nel caso venga intercettato.

Questo non spiega perché Obi-Wan/Ben non abbia alcun ricordo di R2-D2 in Una nuova speranza dopo aver condiviso diverse avventure. Certo, non ha mai "posseduto" il droide, come suggerisce lui stesso, ma almeno lo riconoscerebbe.

In ogni caso, ci piacerebbe vedere di più del Grande Inquisitore e dell'Inquisizione in generale. Inoltre, vorremmo vedere il ritorno della Reva di Moses Ingram. Forse Andor - che è anche ambientato prima di Una nuova speranza (prima di Rogue One, in effetti, trattandosi di un prequel) - rivelerà qualcosa in più. E poi potrebbe seguire Obi-Wan S2? Un po' come il tie-in de Il libro di Boba Fett con Il Mandaloriano.

In ogni caso, saremmo molto felici di sentire parlare di un'altra serie su Obi-Wan. Vi faremo sapere se ne sapremo di più.

Scritto da Rik Henderson.