(Pocket-lint) - Abbiamo gioito quando la saga Marvel The Defenders è approdata su Disney+, ma all'epoca eravamo un po' delusi dal fatto che le serie Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders venissero trasmesse in streaming solo in un massimo di 1080p. Dopotutto, prima erano state presentate in 4K Ultra HD su Netflix.

Ora le cose sono cambiate. Disney+ ha portato la qualità dello streaming di tutti gli spettacoli a 4K HDR(Dolby Vision se il televisore lo supporta). Inoltre, in molti casi, l'audio è presentato in Dolby Atmos.

Questo fa una grande differenza per l'esperienza se si dispone di un televisore in grado di farlo. Inoltre, si prepara bene al tanto vociferato ritorno di Charlie Cox in una nuova serie televisiva di Daredevil e, forse, anche a una nuova stagione di Jessica Jones.

Originariamente originari di Netflix, gli show sono stati ritirati da Netflix in seguito al lancio di Disney+. Sono stati poi aggiunti alla nuova piattaforma nel marzo di quest'anno.

Si tratta di serie più mature rispetto a quelle native dei Marvel Studios, con un'età consigliata che va dai 16 ai 18+.

Si prevede che le nuove stagioni della saga dei Difensori saranno rivolte a un pubblico più giovane e potrebbero anche non essere direttamente collegate.

Occhio di Falco, per esempio, è 12+ ma ha come protagonista lo stesso attore che interpreta Wilson Fisk / Kingpin, Vincent D'Onofrio, come il più maturo Daredevil.

Scritto da Rik Henderson.