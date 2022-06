Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Prey è l'ultimo film della serie Predator e debutterà quest'estate in esclusiva sui servizi di streaming della Disney. Ecco tutto ciò che riguarda l'imminente action-thriller dei 20th Century Studios, compreso quando e dove sarà possibile vederlo online.

Ambientato nella nazione Comanche 300 anni fa, Prey racconta la storia di Naru (interpretata da Amber Midthunder), un'abile guerriera cresciuta dai cacciatori nelle Grandi Pianure. Quando il pericolo minaccia la sua gente, non ha intenzione di diventare una preda. Affronta quello che si rivela essere un predatore alieno altamente evoluto e dotato di armi avanzate.

Il regista Dan Trachtenberg ha dichiarato che il suo obiettivo per il film è tornare alle origini del franchise di Predator.

Ecco il logline ufficiale dei 20th Century Studios per Prey:

"La storia delle origini del Predator nel mondo della Nazione Comanche di 300 anni fa. Naru, un'abile guerriera, combatte per proteggere la sua tribù contro uno dei primi Predator altamente evoluti a sbarcare sulla Terra".

Prey sarà trasmesso in anteprima il 5 agosto 2022.

Poiché Prey è un film dei 20th Century Studios di proprietà della Disney, debutterà esclusivamente sui vari servizi di streaming della Disney in tutto il mondo.

Prey debutterà su Hulu negli Stati Uniti. Hulu costa 6,99 dollari al mese.

Prey sarà una Star Original su Disney+ nel Regno Unito e in tutti gli altri territori ad eccezione dell'America Latina. L'abbonamento a Disney+ costa 7,99 sterline al mese.

squirrel_widget_187869

Prey arriverà su Star+ Original in America Latina.

Prey vanta un cast quasi interamente composto da talenti della First Nation, come Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush e Julian Black Antelope.

Dan Trachtenberg (The Boys e 10 Cloverfield Lane) ha diretto la sceneggiatura di Patrick Aison (Jack Ryan).

John Davis (The Predator) e Jhane Myers (Monsters of God) sono i produttori, mentre Lawrence Gordon (Watchmen), Marty Ewing (It Chapter Two), James E Thomas, John C Thomas e Marc Toberoff (Fantasy Island) sono i produttori esecutivi.

Nel giugno 2022, la 20th Century Studios ha pubblicato il primo trailer completo del suo spinoff di Predator. È possibile vederlo all'inizio di questa pagina.

Per recuperare e prepararsi a Prey prima del suo debutto estivo, è necessario guardare prima la serie di Predator. E anche la serie di Alien.

Proprio così: Due dei mostri cinematografici più iconici di sempre condividono lo stesso universo cinematografico.

Grazie ai film di Alien vs Predator, i franchise di Alien e Predator sono confluiti nella stessa linea temporale. Ora, ci sono 12 film in totale da vedere - se avete voglia di rivisitare quello che è conosciuto come l'universo di Alien - il più vecchio dei quali è il classico Alien di Ridley Scott del 1979, ambientato nel 2122. Tuttavia, il film più antico, dal punto di vista cronologico, è il primo Predator, ambientato nell'anno in cui è stato presentato: il 1987.

Per rendere le cose ancora più complicate, i creatori di questi film hanno inserito degli easter egg in altri film. Unitamente alle teorie online, ciò ha portato all'inclusione di Blade Runner nell'universo di Alien. (Per aiutarvi a dare un senso alla linea temporale di Alien-Predator, abbiamo messo tutti i film in ordine cronologico, con Blade Runner come bonus:

Scritto da Maggie Tillman.