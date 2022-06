Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sebbene la Lucasfilm e il suo fondatore George Lucas siano soprattutto sinonimo di Guerre stellari, non è stato l'unico grande progetto cinematografico che hanno prodotto negli anni Ottanta. Come disse Yoda a Obi-Wan, "Ce n'è un altro".

Willow è un'avventura fantasy interpretata da Warwick Davis e diretta da Ron Howard. Uscito nel 1988, ha ottenuto buoni risultati al botteghino ma, a differenza dell'altro grande franchise di Lucas, non è riuscito a suscitare abbastanza interesse per un sequel. In effetti, pochi potrebbero ricordare l'originale, visto che viene a malapena riproposto in televisione o menzionato insieme a film come L'impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi o persino Howard il papero, se è per questo.

Ora, però, 34 anni dopo, è tornato, questa volta come serie televisiva completa per Disney+. Finalmente possiamo rivisitare il mondo di Andowyne e Davis riprende il suo ruolo di Willow Ufgood.

Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Willow sarà disponibile dal 30 novembre 2022.

La serie TV Willow sarà un'esclusiva di Disney+. Per guardarla è necessario essere abbonati.

Non è stato confermato il numero di episodi previsti per la serie TV di Willow.

Tuttavia, IMDB suggerisce che ci saranno otto episodi in totale - proprio come The Mandalorian.

Tutto ciò che sappiamo della storia è che la principessa Kit riunisce un gruppo di avventurieri per salvare il fratello gemello, tra cui l'omonima maga Willow Ufgood.

Willow ha molta più esperienza nella serie e non è più un apprendista mago.

È praticamente l'unico personaggio principale del film a tornare, anche se lo stesso Davis ha lasciato intendere che il Madmartigan di Val Kilmer sarebbe stato coinvolto "in grande stile", anche se non di persona a causa della battaglia in corso di Kilmer contro il cancro.

Come già accennato, Warwick Davis (Star Wars, Harry Potter) torna a vestire i panni di Willow Ufgood, ma quasi tutti gli altri sono nuovi per il franchise.

Ruby Cruz (Mare of Easttown) interpreta la principessa Kit, Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story, The Falcon and the Winter Soldier) è la sua migliore amica Jade, mentre Tony Revolori di Spider-Man: No Way Home ha un ruolo al momento sconosciuto.

I primi due episodi sono diretti da Stephen Woolfenden, che ha diretto anche episodi di Doctor Who e Outlander.

Naturalmente, prima della serie è consigliabile guardare il film del 1988, Willow, che getta le basi per il personaggio principale e le ambientazioni.

Come per la serie, è disponibile su Disney+. È presentato in HD e con audio 5.1.

In alternativa, è possibile acquistarlo in DVD a un prezzo ragionevole.

Lucasfilm ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie TV Willow alla fine di maggio 2022. Potete vederlo qui sotto.

Prima del trailer completo, è stato creato un eccellente e divertente teaser "meet the cast" per il Disney+ Day 2021.

Scritto da Rik Henderson.