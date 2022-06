I migliori programmi televisivi e film in uscita su Disney+

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dal suo lancio nel 2019, Disney+ ha fatto passi da gigante.

Ci sono tutti i programmi televisivi e i film Marvel e Star Wars, Pixar e, naturalmente, la produzione Disney. Inoltre, nel Regno Unito e in altre località al di fuori del Nord America, ci sono i contenuti Star extra, con serie TV e film per un pubblico più adulto.

In realtà, c'è così tanto sulla piattaforma e in arrivo, che cosa dovreste desiderare? Ecco i nostri punti salienti dei nuovi spettacoli e film in arrivo su Disney+ da tenere d'occhio.

Disney+ offre una tonnellata di serie TV, documentari e film disponibili in streaming su quasi tutti i dispositivi in circolazione.

È possibile abbonarsi tramite pagamenti mensili o, per risparmiare uno o due centesimi nel lungo periodo, annualmente.

Non ci sono livelli di qualità in Disney+, l'abbonamento unico dà accesso a TV e film in 4K HDR / Dolby Vision e Dolby Atmos.

Data di uscita: 8 giugno 2022

La prima supereroina musulmana della Marvel ad avere una propria serie a fumetti passa ora anche alla televisione. Destinata a un pubblico più adolescente rispetto alla maggior parte della produzione dei Marvel Studios, riempirà comunque i vuoti tra i film di successo. Ci sono grandi speranze per Ms. Marvel / Kamala Kahn(Iman Vellani).

Leggi tutto:Ms Marvel su Disney+: Data di uscita, trailer e tutto quello che sappiamo finora.

Data di uscita : 17 agosto 2022

Con Tatiana Maslany nei panni dell'omonima She-Hulk e del suo alter-ego Jennifer Walters, questa nuova serie dei Marvel Studios promette di avere un tono più leggero rispetto a molti altri show già disponibili. Solo nel trailer ci sono molte gag. Mark Ruffalo riprende il suo ruolo di Hulk (cugino di Walters) e Tim Roth torna alla Marvel nel ruolo di Emil Ronsky / Abominio.

Per saperne di più:She-Hulk Attorney at Law su Disney+: Data di uscita, trailer e cosa sappiamo finora.

Data di uscita: 31 agosto 2022

Prequel di Rogue One: A Star Wars Story, Andor si concentra su ciò che spinge Cassian Andor (Diego Luna) a unirsi alla Ribellione e ad affrontare l'Impero.

Per saperne di più: Andor su Disney+: Data di uscita, trama, cast e dettagli della serie prequel di Rogue One.

Data di uscita: 8 settembre 2022

Un altro dei remake live-action della Disney, Pinocchio debutterà sulla piattaforma come parte delle celebrazioni del secondo Disney+ Day annuale. Il film è diretto da Robert Zemeckis, famoso per Ritorno al futuro e Forrest Gump, ed è interpretato da Tom Hanks e Benjamin Evan Ainsworth.

Per saperne di più:Cos'è il Disney+ Day, quando si svolge e cosa ci si deve aspettare?

Data di uscita: 30 novembre 2022

Warwick Davis torna al ruolo che aveva interpretato nell'omonimo film del 1988. Nei panni dello stesso Davis, Willow è ormai cresciuto e deve nuovamente partire per un'epica avventura fantasy per combattere il male.

Data di uscita: TBC 2023

Questa serie spinoff di Hawkeye vedrà il ritorno di Alaqua Cox nei panni dell'antieroe Echo. Non si sa ancora molto sulla trama o sul ruolo che assumerà, ma siamo entusiasti del fatto che il personaggio verrà approfondito in uno show tutto suo.

Per saperne di più: La serie Marvel Echo su Disney+: Tutto quello che sappiamo finora.

Data di uscita: TBC

Anche se al momento non è stato confermato, è fortemente suggerito che i Marvel Studios e Disney+ stiano per realizzare una quarta stagione di Daredevil, ora che il servizio di streaming ospita le serie originarie di Netflix. Si pensa che Charlie Cox tornerà a vestire i panni di Matt Murdock/Daredevil, anche se il tutto potrebbe essere mitigato dal fatto che le prime tre stagioni sono state vietate ai minori di 18 anni.

Leggi tutto:Daredevil 4a stagione: ecco cosa sappiamo finora.

