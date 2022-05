Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La Disney sarà entusiasta dell'accoglienza riservata alla serie TV di Obi-Wan Kenobi, appena iniziata su Disney+, e i fan saranno altrettanto entusiasti della conferma di un'altra serie TV di Star Wars.

Skeleton Crew sarà ambientata dopo la caduta dell'Impero nel Ritorno dello Jedi, proprio come The Mandalorian e The Book of Boba Fett, e avrà come protagonista Jude Law.

Recentemente è stato sul grande schermo nei panni del preside di Hogwarts in Fantastic Beasts: I segreti di Silente e dopo essere apparso in un'altra grande serie cinematografica della Disney come Yon-Rogg in Captain Marvel. Law sarà il protagonista del prossimo show. Tuttavia, non sono stati rivelati ancora molti dettagli sulla trama, né si sa quale personaggio interpreterà.

Skeleton Crew sarà creata dal team dietro Spider-Man: Homecoming, dal regista Jon Watts e dallo scrittore Chris Ford.

Secondo Variety, il film è in fase di casting per quattro bambini di circa 11 anni ed è stato descritto internamente alla Lucasfilm come una storia di Spielberg sul raggiungimento dell'età adulta negli anni Ottanta. Star Wars I Goonies, per caso?

Lo scrittore e creatore di The Mandalorian, Jon Favreau, sarà il produttore esecutivo.

Durante la convention Star Wars Celebration è stato mostrato anche un nuovo trailer di Andor, un altro show in arrivo su Disney+ il prossimo agosto.

Scritto da Rik Henderson.