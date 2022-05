Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie TV di Obi-Wan Kenobi arriva su DIsney+ domani, venerdì 27 maggio 2022, e per festeggiare Disney ha trasformato l'iconica Battersea Power Station di Londra in due spade laser che hanno illuminato il cielo.

Colorate per rappresentare il lato chiaro e quello oscuro della Forza, le spade laser sono state proiettate sulle due torri anteriori della stazione. I fan dei Pink Floyd la riconosceranno anche come protagonista della copertina del classico album Animals.

Obi-Wan Kenobi durerà sei episodi e i primi due arriveranno su Disney+ domani.

La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprende il suo ruolo di Kenobi, mentre Hayden Christiansen ritorna nel ruolo di Anakin/Darth Vader. La regia è affidata a Deborah Chow, che ha diretto anche due episodi del sempre eccellente The Mandalorian.

La trovata di marketing della Disney a Londra ci ricorda un evento simile a cui abbiamo assistito nel 2011, quando anche la Fox Home Entertainment trasformò la BT Tower in una spada laser gigante per lanciare il cofanetto di Star Wars: The Complete Collection Blu-ray.

Questa volta, però, ne abbiamo due al prezzo di uno.

Disney+ è disponibile sulla maggior parte dei dispositivi di streaming, console di gioco, smart TV e cellulari. È possibile abbonarsi mensilmente o pagare per un anno intero, risparmiando sul lungo periodo.

Scritto da Rik Henderson.