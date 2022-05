Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I Marvel Studios e Disney+ hanno fatto faville con gli adattamenti per il piccolo schermo degli eroi dei fumetti Marvel.

WandaVision, Moon Knight, Occhio di Falco, Loki, The Falcon and the Winter Soldier sono stati tutti molto apprezzati e si spera che le prossime serie, come Ms. Marvel e She-Hulk: Attorney at Law, siano altrettanto ben accolte.

Ecco cosa sappiamo finora di quest'ultima - il debutto di Jennifer Walters / She-Hulk nel MCU.

She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile da mercoledì 17 agosto 2022.

Come tutte le serie TV Marvel, She-Hulk: Attorney at Law sarà un'esclusiva di Disney+.

La stagione 1 di She-Hulk sarà composta da nove episodi.

Questo corrisponde alla quantità di episodi di WandaVision, anche se la maggior parte delle altre serie televisive Marvel è composta da soli sei episodi.

Come si può vedere dal trailer qui sotto, She-Hulk: Attorney at Law non si prende troppo sul serio. Come nei fumetti della fine degli anni '80/inizio anni '90, Jennier Walters/She-Hulk è un po' meno sfacciata di molti altri supereroi.

La serie tratterà in parte le sue origini - la sua trasformazione iniziale in She-Hulk e la sua successiva decisione di rimanere in quella forma, anche quando rappresenta i clienti come avvocato.

Non sappiamo ancora se la serie sarà caratterizzata dalla stessa storia delle origini dei fumetti, in cui Walters acquisisce le sue capacità dopo una trasfusione di sangue da parte di suo cugino, Bruce Banner. Forse è presente nella serie. Una grande sorpresa è che anche l'Emil Ronsky/Abominio di Tim Roth è presente. È apparso per la prima volta ne L'incredibile Hulk con Ed Norton che interpretava Banner / Hulk.

Lo show ha come protagonista Tatiana Maslany nel ruolo di Jennifer Walters / She-Hulk. Mark Ruffalo riprende il suo ruolo di Bruce Banner / Hulk, mentre Tim Roth torna a interpretare il ruolo malvagio che aveva in L'incredibile Hulk, Emil Ronsky / Abominio.

Benedict Wong interpreta Wong: Lo Stregone Supremo dei film di Doctor Strange.

Tutti gli episodi saranno diretti da Kat Coiro, che in passato ha diretto anche episodi di Modern Family e Single Parents.

Ad essere onesti, c'è una montagna di film e spettacoli da guardare se si vuole essere sicuri di essere completamente al passo con il Marvel Cinematic Universe prima di provare She-Hulk. Potete consultare il nostro pratico ordine di visione del MCU qui.

Tuttavia, se non avete tutto il tempo del mondo, quelli che vi consigliamo vivamente come essenziali sono L'incredibile Hulk e i film dei Vendicatori: Marvel's The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War e Avengers: End Game. In pratica tutti i film del MCU in cui è presente Hulk.

Si noti che il film Hulk di Ang Lee del 2008 non è considerato parte della linea temporale.

Marvel Entertainment ha rilasciato il primo trailer ufficiale di She-Hulk: Attorney at Law a metà maggio. Potete vederlo qui sotto.

