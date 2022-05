Daredevil stagione 4: ecco cosa sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Daredevil tornerà sui nostri schermi televisivi: secondo quanto riferito, Disney+ ha dato il via libera a una nuova stagione a quattro anni dall'ultima.

Lo show era stato originariamente cancellato quando il contratto tra Marvel Studios e Netflix era scaduto e il personaggio e la serie erano finiti in un limbo.

Tuttavia, Disney+ ha adottato la serie prodotta da Netflix, oltre alle altre della famiglia di Hells Kitchen (Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders), e presumibilmente realizzerà nuovi episodi in futuro.

Ecco tutto quello che sappiamo finora.

A quanto pare la serie è in una fase molto iniziale della produzione, con gli sceneggiatori appena assunti dai Marvel Studios e dalla Disney, quindi non c'è alcuna probabilità che appaia nel 2022. Persino il 2023 è una scommessa fuori luogo.

Considerando la quantità di filmati e di effetti speciali, è molto più probabile che arrivi su Disney+ nel 2024.

Dato che la Disney, proprietaria della Marvel, ha reso disponibili le tre precedenti stagioni di Daredevil esclusivamente su Disney+ (anche se in origine erano Netflix Originals), non c'è motivo di pensare che la quarta stagione di Daredevil sarà diversa.

Si pensa che, mentre Charlie Cox probabilmente riprenderà il suo ruolo di Daredevil / Matt Murdock, il tono dello show potrebbe essere più adatto alle famiglie. Quindi, tenendo conto di ciò, è possibile che la nuova stagione sia più "Hawekeye" rispetto all'originale di Netflix.

Questo rende difficile prevedere il numero di episodi. Se Disney+ seguirà la stessa strada delle stagioni 1-3, la quarta stagione sarà composta da 13 episodi.

Tuttavia, le prime stagioni di Occhio di Falco, Moon Knight, The Falcon e The Winter Soldier e Loki contenevano ciascuna sei episodi. Solo WandaVision ha rotto questo schema con i suoi nove episodi. È forse meglio ipotizzare che la nuova serie di Daredevil sia composta da sei episodi.

Non sappiamo ancora molto sulla quarta stagione di Daredevil.

Variety riporta che sono stati scelti gli sceneggiatori: Matt Corman e Chris Ord sono stati ingaggiati per la sceneggiatura e la produzione esecutiva. Il duo ha già lavorato insieme ad altri progetti, tra cui Covert Affaitrs per USA Network.

Precedenti speculazioni suggerivano che la Disney volesse attenuare la natura matura degli show originali, per rendere la nuova serie più in linea con gli altri show televisivi del MCU, come Hawkeye e Moon Knight. Questa ipotesi, tuttavia, non è al momento confermata.

Non è nemmeno confermato se Charlie Cox tornerà a vestire i panni del protagonista, anche se la sua apparizione nel ruolo di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home fa pensare che sarà così.

Un altro attore che ha recentemente ripreso il suo ruolo dalla serie originale di Daredevil è Vincent D'Onofrio, che ha fatto un'apparizione come Wilson Fisk / Kingpin in Hawkeye. Tuttavia, il suo destino non è noto al 100%, dato che dopo l'incontro con Echo è stato udito un colpo di pistola fuori campo.

La stessa Echo è chiaramente sopravvissuta, visto che anche il suo personaggio riceverà uno spin-off su Disney+.

Attenzione, spoiler in arrivo!

Se non avete ancora guardato le tre stagioni originali di Daredevil su Netflix, dovreste iniziare a recuperare ora. E, per rendere le cose più facili, è stato tutto migrato su Disney+.

Così come le serie collegate, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher. Ognuno di essi ha i suoi meriti e le sue trame leggermente intrecciate (The Defenders è in realtà un superteam con tutti gli eroi di Hells Kitchen), anche se bisogna notare che sono molto più maturi rispetto alla maggior parte dei film e delle serie TV Marvel. Daredevil, Iron Fist e The Punisher, ad esempio, sono classificati come 18+.

Vi suggeriamo anche di dare un'occhiata a Hawkeye, che è ambientato a New York e ha come protagonista Kingpin, la nemesi di Daredevil.

Anche Spider-Man: No Way Home è una visione essenziale, con Matt Murdock che appare come avvocato di Peter Parker in un breve cameo.

Qui potete consultare la nostra guida all 'intero Marvel Cinematic Universe, con l'indicazione dell'ordine migliore in cui guardare i film e gli spettacoli.

