(Pocket-lint) - Secondo un nuovo rapporto, Charlie Cox potrebbe riprendere il suo ruolo di Daredevil in una quarta stagione dello show.

Disney ha recentemente portato la serie originale di Netflix sulla sua piattaforma Disney+ e ora realizzerà nuovi episodi da trasmettere in futuro.

Il ritorno di Cox nei panni dell'Uomo senza Paura è molto probabile, considerando che è già tornato a vestire i panni di Matt Murdock per un cameo in Spider-Man: No Way Home, mentre The Hollywood Reporter sostiene che Matt Corman e Chris Ord scriveranno e produrranno a livello esecutivo.

Il duo collabora regolarmente a progetti, tra cui spicca Covert Affairs per USA Network.

Il ritorno di Daredevil si vocifera da tempo, insieme a un possibile reboot di Jessica Jones. In passato, tuttavia, si è detto che la natura più matura degli originali Netflix potrebbe essere attenuata per adattarsi a un pubblico più ampio di Disney+.

LaMarvel ha già riportato un altro personaggio in tempi recenti, con il Wilson Fisk (Kingpin) di Vincent D'Onofrio che è apparso in Hawkeye.

Tuttavia, considerando la fine di quella serie (e la sopravvivenza di Echo, che sarà protagonista di un suo spin-off), non si sa se tornerà (o potrà tornare) a sfidare Matt Murdock.

Scritto da Rik Henderson.