(Pocket-lint) - The Handmaid's Tale tornerà ufficialmente per una quinta stagione e, secondo Hulu, potrebbe essere l'ultima puntata della serie. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, tra cui la data prevista per l'arrivo, chi potrebbe tornare per riprendere i propri ruoli e altro ancora. Non ci sono ancora trailer, e i dettagli sono ancora scarsi, ma Pocket-lint aggiornerà questa guida con le ultime novità.

Ci sono spoiler qui sotto.

La quinta stagione seguirà probabilmente le conseguenze dell'omicidio del comandante Fred Waterford ( Joseph Fiennes) da parte di June nel finale della quarta stagione e della sua vita in Canada. Detto questo, mentre June è riuscita a fuggire da Gilead alla fine dell'ultima stagione, ci sono ancora altri che stanno cercando di lasciare il Paese totalitario e che potrebbero diventare un punto focale della narrazione.

Sembra che la nuova ancella adolescente Esther Keyes (McKenna Grace) possa avere un ruolo importante. L'attrice lo ha accennato a The Hollywood Reporter: "Sento che c'è solo una June. Ma c'è tutta la ribellione e ci sono tutte queste altre ragazze. Quindi, c'è una June e suppongo ci sia anche una Esther! Vedremo cosa combinerà nella prossima stagione", ha detto Grace. "Non ne ho idea, ma ho delle speranze... Penso che lei [Esther] possa sicuramente far parte di questa ribellione e della nuova generazione di Ancelle. Farà scalpore".

La quinta stagione potrebbe essere quella conclusiva. Un dirigente di Hulu ha suggerito a Deadline che sono in corso trattative su come concludere lo show distopico. "Il successo di The Handmaid's Tale rimane fondamentale per noi", ha dichiarato Jordan Hellman, responsabile degli originali di Hulu. "Detto questo, la cosa più importante per noi è chiudere lo show in modo creativo e organico, quindi siamo in costante comunicazione, letteralmente in questo momento, con Bruce [Miller], Lizzie [Moss] e Warren [Littlefield], su quale sia il modo migliore per concludere The Handmaid's Tale...".

"Non abbiamo ancora trovato una risposta... Immagino che saremo in grado di rispondere a questa domanda nei prossimi mesi", ha detto.

La quinta stagione di The Handmaid's Tale dovrebbe uscire alla fine del 2022. Secondo quanto riferito, le riprese della nuova stagione sono iniziate nel febbraio 2022 e dovrebbero concludersi nel luglio 2022.

The Handmaid's Tale tornerà su Hulu. Come le prime quattro stagioni, sarà possibile vedere la quinta stagione sul servizio di video streaming di proprietà della Disney.

Non è stato confermato nulla. Se tutti i membri del cast centrale torneranno, allora aspettatevi quanto segue:

Elisabeth Moss nel ruolo di June Osbourne

Yvonne Strahovski nel ruolo di Serena Joy Waterford

Alexis Bledel nel ruolo della dottoressa Emily Malek

Madeline Brewer nel ruolo di Janine Lindo

Ann Dowd: zia Lydia Clements

OT Fagbenle: Luke Bankole

Max Minghella: Comandante Nick Blaine

Samira Wiley: Moira Strand

Amanda Brugel: Rita Blue

Bradley Whitford: Comandante Joseph Lawrence

Sam Jaeger: Mark Tuello

McKenna Grace: Esther Keyes

Zawe Ashton nel ruolo della fidanzata di Moira, Oona

Clea DuVall nel ruolo della moglie di Emily, Sylvia

Charlie Zeltzer: il figlio Oliver

Max Minghella nel ruolo del comandante Nick Blaine Sophie Giraud

Secondo quanto riportato, Christine Klo è stata scritturata per la nuova stagione nel ruolo di un nuovo personaggio di nome Lily. Secondo Deadline, Lily è "una rifugiata di Gilead che ora è una leader del movimento di resistenza basato in Canada". Lily "entrerà nella storia come leader della resistenza che non è estranea a situazioni pericolose. È stata descritta come un'ex Martha.

Non ci sono trailer per la quinta stagione di The Handmaid's Tale, ma li aggiungeremo a questa guida non appena saranno disponibili. Inseriremo anche teaser, featurette e altre clip interessanti.

Per essere veramente preparati alla quinta stagione di The Handmaid's Tale, è necessario guardare le stagioni dalla prima alla quarta. Mi dispiace, non è possibile saltare queste ultime e riuscire a capire e godersi la nuova stagione. È possibile guardare le prime quattro stagioni su Hulu negli Stati Uniti. Il prezzo parte da 6,99 dollari al mese e può essere annullato in qualsiasi momento.

Oppure è possibile acquistare le stagioni su Amazon:

È anche possibile noleggiare The Handmaid's Tale su Amazon Prime Video:

