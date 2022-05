Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La Marvel ha pubblicato un trailer per la sua nuova serie televisiva in arrivo, She-Hulk: Attorney at Law. E, se il breve scorcio è un dato di fatto, lo studio e Disney+ potrebbero essere sul punto di fare di nuovo faville.

Con Moon Knight, recentemente terminato con recensioni entusiastiche, e con personaggi del calibro di WandaVision, Loki e Occhio di Falco amati dalla critica e dai fan, i Marvel Studios sembrano non poter sbagliare. Anche The Falcon e Winter Solider hanno portato sul piccolo schermo un'azione da blockbuster.

Presto avremo a che fare anche con Ms. Marvel, con il nuovo show che debutterà l'8 giugno, e iniziano a comparire dettagli sullo spin-off Echo dedicato a Occhio di Falco. Ora c'è anche She-Hulk da attendere con ansia.

La serie debutterà mercoledì 17 agosto 2022 e avrà come protagonista Tatiana Maslany nei panni dell'avvocato Jennifer Walters e del suo alter-ego She-Hulk.

Cugina di Bruce Banner (Hulk), Walters acquisisce capacità simili, diventando alta un metro e settanta, verde e superforte quando è in pericolo. Non sappiamo ancora se la serie seguirà i fumetti, nel senso che i suoi poteri appariranno dopo una trasfusione di sangue da parte di Banner, o se ci sarà un'altra spiegazione, ma il risultato finale sarà lo stesso.

L'aspetto che la differenzia dalla maggior parte dei supereroi, tuttavia, è che abbraccia la sua nuova forma e, come si può vedere nel trailer, finisce per passare più tempo come She-Hulk che non.

È anche più ricca di gag rispetto alla maggior parte delle serie Marvel, con i fumetti della fine degli anni '80 e dell'inizio degli anni '90 che presentano un Walters con più senso dell'umorismo rispetto a molti altri.

La serie sarà un'esclusiva di Disney+ e avrà come protagonisti anche Mark Ruffalo - che riprenderà il ruolo di Banner/Hulk - e Tim Roth che tornerà a vestire i panni di Emil Blonsky/Abominio, il ruolo che aveva interpretato nel film del 2008 L'incredibile Hulk.

Scritto da Rik Henderson.