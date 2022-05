Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La Disney sta sviluppando un piano ad-supported per il suo servizio di streaming video Disney+. Si prevede che il servizio entrerà in funzione entro la fine dell'anno e, secondo quanto riferito, gli annunci pubblicitari dureranno circa quattro minuti su film o spettacoli della durata di un'ora o meno. Ma non tutti vedranno gli annunci.

Secondo Variety, The Wall Street Journal e TechCrunch, la Disney intende proporre solo annunci per famiglie, quindi non ci saranno annunci politici o di alcolici. Lo studio ha anche dichiarato che i bambini in età prescolare e quelli che utilizzano profili per bambini per guardare non vedranno alcuna pubblicità. Inoltre, la Disney non "indirizzerà" gli annunci a singoli bambini.

La Disney ha dichiarato che non pubblicherà pubblicità della concorrenza. Se guardate Peacock, vedrete la pubblicità di Disney+ durante le pause del servizio di streaming. A proposito di Peacock, a quanto pare vengono trasmessi fino a cinque minuti di pubblicità per ogni ora di contenuti, mentre HBO Max mostra quattro minuti di pubblicità all'ora. Hulu, di proprietà della Disney, trasmette fino a 12 annunci in un'ora.

A marzo, Disney ha annunciato che alla fine del 2022 lancerà negli Stati Uniti un'opzione più economica, supportata da pubblicità. Lo studio ha dichiarato che alla fine arriverà anche in altri Paesi. Negli ultimi anni molti altri servizi di streaming video hanno iniziato ad adottare piani ad-supported, da HBO Max a Paramount Plus. In questo modo si invoglia un numero maggiore di persone a iscriversi, soprattutto coloro che non hanno problemi a risparmiare un paio di dollari in più al mese in cambio della visione di alcuni spot pubblicitari. Onestamente, era solo questione di tempo prima che Disney iniziasse a prendere in considerazione la pubblicità.

Disney+ costa attualmente 7,99 dollari al mese senza pubblicità. Per saperne di più sul servizio di streaming video, potete consultare la guida a Disney+ di Pocket-lint.

Scritto da Maggie Tillman.