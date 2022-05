Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La Marvel ha annunciato quando la serie spinoff su Occhio di Falco, Echo, arriverà su Disney+. Al momento i dettagli sulla serie sono ancora piuttosto scarsi: finora sono state rivelate solo alcune informazioni sul casting e un'ampia data di uscita. Non sono ancora usciti nemmeno i trailer. Ma Pocket-lint ha intenzione di aggiornare questa guida con le ultime indiscrezioni, conferme e informazioni su Echo, non appena queste emergeranno.

Dopo aver debuttato l'anno scorso nella serie Hawkeye su Disney+, Maya Lopez / Echo (interpretata da Alaqua Cox) è la prossima ad avere una serie tutta sua. Si tratterà di una storia di origini, che seguirà il personaggio - che in Hawkeye interpretava il capo di una gang sorda - mentre "deve affrontare il suo passato, riconnettersi con le sue radici native americane e abbracciare il significato di famiglia e comunità".

Lo show di Echo è stato annunciato l'anno scorso come parte di una vasta serie di show Marvel in arrivo su Disney+, come Agatha: House of Harkness e Ironheart.

Data di uscita di Echo: 2023

Marvel ha confermato che Echo sarà disponibile a partire dal prossimo anno. Purtroppo non c'è ancora una data precisa.

Echo uscirà su Disney+. L'abbonamento al servizio di streaming video costa 7,99 dollari al mese negli Stati Uniti. Per saperne di più su Disney+, consultate la nostra guida.

Marvel ha rivelato la prima immagine del ritorno di Alaqua Cox nel ruolo di protagonista, che potete vedere qui sopra.

Echo avrà come protagonisti anche Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene e Zahn McClarnon. La regia è affidata a Sydney Freeland e Catriona McKenzie.

Non ci sono ancora trailer per Echo.

Scritto da Maggie Tillman.