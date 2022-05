Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il primo sequel di Avatar di James Cameron arriverà nei cinema nel dicembre 2022 e se il nuovo teaser trailer è qualcosa da seguire, sarà ancora più spettacolare dell'originale.

Avatar: The Way of Water riunisce Zoe Saldana e Sam Worthington come Neytiri e Jake. Questa volta, però, sono raggiunti dai loro figli mentre il film si concentra su una nuova lotta che colpisce l'intera famiglia Sully.

Anche Sigourney Weaver e Stephen Lang riprendono i loro ruoli e il film sarà ancora una volta proiettato in 3D.

Il film originale è stato accreditato per aver dato il via alla rivoluzione del 3D con la sua uscita nel 2009, con Cameron un devoto del formato. Tuttavia, mentre molti film sono ancora offerti in 3D nei cinema, gli incassi sono stati sottili rispetto ai loro equivalenti 2D e i produttori di TV hanno in gran parte abbandonato la tecnologia nei recenti modelli di televisori.

È improbabile, quindi, che Disney offra la versione 3D sulle piattaforme di home entertainment, e certamente non Disney+.

Detto questo, questo potrebbe rendere una visita a teatro per vederlo ancora più speciale, considerando che potrebbe essere l'unica volta per farlo nel formato voluto dal regista.

Avatar: The Way of Water uscirà il 16 dicembre 2022 negli Stati Uniti.

PC Gaming Week (9 - 13 maggio) in associazione con Nvidia GeForce RTX

Che tu sia un veterano del PC Gaming o un principiante assoluto, ti abbiamo coperto!

Visita il nostro hub di PC Gaming per ottenere tutte le ultime notizie e recensioni, controllare alcune grandi caratteristiche e trovare i dettagli dei migliori prodotti in circolazione.

Con un sacco di grandi contenuti che escono ogni giorno, assicurati di mettere la pagina tra i preferiti e tornare per la tua dose quotidiana.

Scritto da Rik Henderson.