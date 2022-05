Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Moon Knight della Disney è stato un vero successo nelle ultime settimane, raccontando una storia più misteriosa e confusa di quella che la maggior parte delle serie TV della Marvel ha tentato finora.

Ha anche avuto un paio di segreti sepolti nei suoi episodi, come gli spettatori più accorti sono stati occasionalmente in grado di notare i codici QR scansionabili sullo sfondo delle scene.

I codici sono stati individuati nel primo, secondo e quinto episodio finora (anche se altri potrebbero essere nascosti in bella vista). La loro scansione porta gli spettatori a questo sito web.

Qui la Marvel sta caricando un numero di fumetti a settimana dalle serie passate di Moon Knight, per dare agli spettatori un assaggio di come sono i suoi fumetti, un ottimo modo per attirarli ulteriormente nell'universo Marvel.

La Disney dice che la landing page è stata visitata oltre 1,5 milioni di volte finora, quindi si ha la sensazione che i codici QR stiano davvero facendo il loro lavoro.

Potete leggere un'interessante intervista su come l'idea si è realizzata per i creatori dello show su Variety, per scoprire come vedere i codici QR in luoghi reali sia stata un'ispirazione per la loro inclusione.

Naturalmente, potresti anche voler recuperare Moon Knight, che puoi guardare in esclusiva su Disney+.

Scritto da Max Freeman-Mills.