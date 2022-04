Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sono passati tredici anni dall'uscita del primo film di Avatar, e ora la Disney ha annunciato come si chiamerà il sequel e quando debutterà il primo teaser trailer. Per aiutarvi ad essere il più preparati possibile per il film quando uscirà più tardi quest'anno, ecco tutto quello che sappiamo finora su Avatar 2.

Il sequel di Avatar non si chiama Avatar 2, anche se molti si sono riferiti al film in questo modo per anni. Invece, si chiama ufficialmente Avatar: The Way of Water, ha annunciato la Disney al CinemaCon 2022.

La trama del sequel di Avatar di James Cameron è molto vaga, anche se sappiamo che riguarderà più o meno gli umani che cercano di estrarre un metallo raro conosciuto come unobtanium dal pianeta alieno Pandora.

Se non ricordate l'Avatar originale, il sequel sarà ancora interpretato da Sam Worthington come Jake Sully, un ex marine che assume il ruolo di un Avatar, permettendogli di essere nel corpo di uno dei Na'vi nativi. Sully è una spia per la Terra tra i Na'vi su Pandora, ma si innamora di una di loro, Neytiri, che è interpretata da Zoë Saldana, e alla fine deve andare contro il suo stesso popolo.

Sully e Neytiri sono entrambi destinati a tornare per la prossima installazione del franchise.

Ecco la sinossi ufficiale di Avatar: The Way of Water:

"Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: The Way of Water inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri, e i loro figli), i problemi che li seguono, le lunghezze che fanno per tenersi al sicuro, le battaglie che combattono per rimanere vivi, e le tragedie che sopportano."

Ecco la logline ufficiale di Avatar: The Way of Water:

"Jake Sully e Ney'tiriri hanno formato una famiglia e stanno facendo di tutto per rimanere insieme. Tuttavia, devono lasciare la loro casa ed esplorare le regioni di Pandora. Quando un'antica minaccia riemerge, Jake deve combattere una difficile guerra contro gli umani".

Data di uscita nelle sale: 16 dicembre 2022.

Il sequel di Avatar, a lungo ritardato, è attualmente impostato per uscire negli Stati Uniti il 16 dicembre 2022.

Le riprese preliminari del film sono iniziate nel 2017, e le riprese non si sono concluse fino a fine settembre 2020. Dopo di che, l'uscita nelle sale del film è stata ritardata ben otto volte. La Disney sta attualmente sviluppando altri tre sequel - Avatar 3, 4 e 5 - che dovrebbero uscire, rispettivamente, il 20 dicembre 2024, il 18 dicembre 2026 e il 22 dicembre 2028 - se non subiranno ritardi.

Appena annunciato al CinemaCon, Avatar: The Way of Water solo nelle sale il 16 dicembre 2022 pic.twitter.com/1K4giX7nNj- 20th Century Studios (@20thcentury) April 27, 2022

Dove: Aspettatevi che arrivi su Disney+ dopo l'uscita nelle sale

Aspettatevi che arrivi su Disney+ dopo l'uscita nelle sale Quando: Forse a fine gennaio 2023 o inizio febbraio 2023

Negli ultimi due anni, Disney ha rilasciato una manciata di film su Disney+ dopo che la loro finestra di uscita esclusiva di 45 giorni nelle sale si è conclusa. Mentre lo studio non si è ufficialmente impegnato per una data di uscita in streaming per Avatar: The Way of Water, sembra probabile che abbia almeno un 45 giorni di uscita esclusiva nelle sale, il che significa che potrebbe colpire Disney+ entro febbraio 2023.

Disney ha promesso che il primo teaser trailer arriverà insieme a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cui anteprima è prevista per il 6 maggio 2022. Pocket-lint vi terrà aggiornati una volta che sarà disponibile.

James Cameron ha diretto l'Avatar originale e il suo sequel. Ha scritto anche i personaggi, ma è stato aiutato da Josh Friedman, che ha fatto la sceneggiatura.

Il cast principale dell'Avatar originale tornerà, più alcuni nuovi arrivati. Ecco alcuni dei nomi e dei loro personaggi che sono stati confermati finora:

Sam Worthington - Jake Sully

- Jake Sully Zoe Saldana - Na'vi principessa Neytiri

Na'vi principessa Neytiri Stephen Lang - Colonnello Miles Quaritch

- Colonnello Miles Quaritch Sigourney Weaver - personaggio completamente nuovo

- personaggio completamente nuovo Kate Winslet - Ronal

- Ronal CCH Pounder - Mo'at

- Mo'at Matt Gerald - Caporale Lyle Wainfleet

Caporale Lyle Wainfleet Edie Falco - Generale Ardmore.

Generale Ardmore. Cliff Curtis - Tonowari

- Tonowari Jamie Flatters - Neteyam

Neteyam Gran Bretagna Dalton - Lo'ak

- Lo'ak Trinity Bliss - Tuktirey

- Tuktirey Jack Champion - Miles Socorro, alias Spider

- Miles Socorro, alias Spider Oona Chaplin - Varang

- Varang Michelle Yeoh - Dr Karina Mogue

Dr Karina Mogue Jemaine Clement - Dr Ian Garvin

- Dr Ian Garvin Vin Diesel - Non annunciato

Per coloro che non ricordano bene cosa è successo nell'originale Avatar del 2009, la Disney sta rimasterizzando il film e prevede di rilasciarlo nelle sale a livello globale il 23 settembre 2022. Oppure, potete guardare il primo Avatar su Disney+ proprio ora. In entrambi i casi, consigliamo vivamente di guardarlo prima di andare a vedere Avatar: The Way of Water nei cinema questo dicembre. Sarà un buon ripasso.

Scritto da Maggie Tillman.