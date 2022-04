Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La quarta fase del Marvel Cinematic Universe è ben avviata e sembra che tutto si stia realizzando con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aka Doctor Strange 2.

Il sequel conterrà varie trame di diverse recenti produzioni Marvel, tra cui Loki, WandaVision, What If...? e Spider-Man: No Way Home. Sembra quasi grande quanto Avengers: Endgame.

Per aiutarvi ad essere il più preparati possibile per il film, ecco tutto quello che dovete sapere su Doctor Strange 2, compresi i trailer finora, informazioni sul casting, data di uscita e dettagli sullo streaming, e altro ancora.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia si svolge dopo gli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home. Quindi, intorno al 2023. Il film è anche tecnicamente dopo Loki, ma quello show Disney+ si svolge in una linea temporale alternativa a quella principale del Marvel Cinematic Universe. (Confusi? Non preoccupatevi. Vedi la guida completa di Pocket-lint sulla linea temporale del MCU).

Di seguito la sinossi ufficiale della Marvel per il sequel:

"In Doctor Strange dei Marvel Studios nel Multiverso della Follia, il MCU sblocca il Multiverso e spinge i suoi confini più lontano che mai. Viaggio nell'ignoto con Doctor Strange, che, con l'aiuto di mistici alleati vecchi e nuovi, attraversa le sconvolgenti e pericolose realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario."

"Il Dr Strange lancia un incantesimo proibito che apre un portale per il multiverso. Tuttavia, emerge una minaccia che potrebbe essere troppo grande da gestire per la sua squadra".

Data di uscita nelle sale: 6 maggio 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è attualmente previsto in anteprima negli Stati Uniti e nel Regno Unito il 6 maggio 2022.

Il sequel doveva originariamente uscire il 7 maggio 2021, ma è stato rimandato a causa della pandemia COVID-19. È stato prima rimandato al 5 novembre 2021, poi al 25 marzo 2022 e infine al 6 maggio 2022.

Data di uscita Disney+: probabile 20 giugno 2022

Negli ultimi due anni, Disney ha rilasciato una manciata di film su Disney+ dopo che la loro finestra minima di 45 giorni di uscita esclusiva nelle sale è finita. Mentre lo studio non si è ufficialmente impegnato per una data di uscita in streaming per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sembra probabile che abbia un'uscita in sala esclusiva di 45 giorni, il che significa che potrebbe arrivare su Disney+ già il 20 giugno 2022.

Doctor Strange nel multiverso della follia è diretto da Sam Raimi. La sceneggiatura del film è stata scritta da Jade Bartlett e dallo scrittore di Loki Michael Waldron. Danny Elfman ha composto la colonna sonora, e il direttore della fotografia è John Mathieson. I suoi crediti precedenti includono Il Gladiatore, Logan e X-Men: First Class.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha come protagonista Benedict Cumberbatch nei panni del Dottor Stephen Strange, Maestro delle Arti Mistiche e Stregone Supremo della Terra. Oltre a Cumberbatch, Doctor Strange il sequel vedrà il ritorno di Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor, che riprendono i loro ruoli dal Doctor Strange del 2016. In effetti, aspettatevi un enorme cast d'insieme - paragonabile a qualsiasi film degli Avengers.

Benedict Cumberbatch interpreterà il Dottor Stephen Strange

Benedict Wong interpreterà il fidato amico di Strange, Wong.

Rachel McAdams interpreterà la dottoressa Christine Palmer.

Elizabeth Olsen interpreterà Wanda Maximoff/la Strega Scarlatta

Xochitl Gomez farà il suo debutto nel MCU come America Chavez

Doctor Strange nel Multiverso della Follia avrà almeno un altro Vendicatore: Elizabeth Olsen come Wanda Maximoff. Ci sono stati anche rapporti che Tom Hiddleston potrebbe apparire, e dato il significativo numero di tie-in di Spider-Man: No Way Home previsto in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, è possibile che Tom Holland, Tobey Maguire o Andrew Garfield possano apparire nel film.

Infine, il trailer del Super Bowl 2022 ha lasciato intendere che Patrick Stewart potrebbe apparire come Professor X nel nuovo Doctor Strange. Sarebbe la prima volta che interpreta il personaggio da Logan del 2017.

Ci sono stati due trailer rilasciati finora per Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il primo teaser - rilasciato nel dicembre 2021 - rivela il ritorno di Elizabeth Olsen nei panni della Strega Scarlatta e del malvagio Doctor Strange di What If...? Il secondo trailer - rilasciato durante il Super Bowl 2022 - ci ha trattato con filmati, tra cui una ripresa di qualcuno che sembra essere Patrick Stewart che riprende il suo ruolo del Professor Charles Xavier dai film degli X-Men della Fox.

Dovresti davvero guardare il Doctor Strange originale, come minimo, prima di andare a vedere il suo sequel. Se ti interessa guardare qualche altro film ma non hai tempo per un re-watching completo del MCU, guarda la nostra guida qui sotto:

Per quelli di voi che vogliono vedere come e quando Doctor Strange in the Multiverse of Madness si inserisce nell'intera timeline del MCU, guardate questa guida:

Scritto da Maggie Tillman.