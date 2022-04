Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Da quando i Marvel Studios hanno annunciato per la prima volta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, è stato uno dei più misteriosi film della Fase Quattro. Il tanto atteso sequel di Doctor Strange del 2016 servirà come culmine di diverse trame del Marvel Cinematic Universe , proprio come il presidente dello studio Kevin Feige ha ripetutamente preso in giro al Comic-Con e al D23 Expo.

Quindi, prima della premiere del film negli Stati Uniti il 6 maggio 2022, cosa dovresti guardare in preparazione? Immergiamoci in tutti i film e gli spettacoli nell'MCU a cui il nuovo film potrebbe richiamare o fare riferimento e perché.

Age of Ultron introduce Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff, che svolgerà un ruolo cruciale nel nuovo film di Doctor Strange. Vedrai il primo accenno dei suoi poteri di alterazione della realtà mentre perde suo fratello.

Questo film vede l'attore Benedict Cumberbatch fare il suo debutto nel MCU nei panni di Doctor Strange, alias Stephen Vincent Strange, rendendolo un must da guardare prima che il suo sequel debutti nei cinema.

Il dottor Strange gioca un ruolo cruciale nella prima battaglia contro Thanos. Usa la sua conoscenza del futuro per rendersi conto che l'unico modo per sconfiggere Thanos per sempre è lasciarlo vincere... per ora.

Endgame segna la terza apparizione di Benedict Cumberbatch nei panni del Dottor Strange e lo vede prendere parte alla battaglia finale contro Thanos.

Episodi 4 e 10 Introducono una variante del Dottor Strange che perde l'amore della sua vita invece dell'uso delle mani, che lo conduce lungo un sentiero oscuro. C'è una versione apparentemente malvagia di Strange che appare nei trailer di Multiverse of Madness che potrebbe essere collegata a questi episodi. Per quanto riguarda il quinto episodio di What If..., ci introduce a una versione zombificata del MCU. I fan ipotizzano che questo episodio possa essere collegato a una versione apparentemente zombificata di Doctor Strange che vediamo nel nuovo trailer di Multiverse of Madness.

WandaVision vede la Wanda Maximoff appena scattata alle prese con il trauma di dover uccidere il suo ragazzo Vision, solo per vederlo risorto e ucciso di nuovo. Successivamente prende il controllo di un'intera città per creare una realtà in cui può vivere felici e contenti con Vision. Ma Wanda non è la cattiva nella sua stessa storia quando si scopre che la vicina, Agatha (Kathryn Hahn) è la strega cattiva di Westview da sempre.

Il dottor Strange non è più lo Stregone Supremo. Il suo partner e amico, Wong (interpretato da Benedict Wong), detiene quel titolo da quando Strange è stato portato via. Wong fa la sua apparizione in questo film, dove viene visto lavorare per un momento con l'ex cattivo Abomination. Potremmo vedere più di quella collaborazione nel Multiverso della follia.

Loki rivela l'Autorità della Varianza Temporale e il loro sforzo per proteggere la sacra linea temporale, che alla fine viene distrutta entro la fine della prima stagione, aprendo la strada al Multiverso della Follia.

No Way Home vede Peter Parker di Tom Holland andare da Doctor Strange nel tentativo di annullare la scoperta pubblica della sua identità segreta. Quando Strange accetta di aiutarlo eseguendo un incantesimo che altera la realtà, le conseguenze hanno conseguenze di portata maggiore di quanto Strange avesse originariamente immaginato.

I trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness hanno incluso un frammento di Patrick Stewart, presumibilmente la voce del professor Charles Xavier, leader degli X-Men. È difficile dire quale versione di questo personaggio apparirà nel Multiverso della follia, quindi perché non iniziare con il primo turno di Stewart che interpreta il personaggio negli X-Men del 2000?

Assicurati di dare un'occhiata alla guida di Pocket-lint di tutti i film e gli spettacoli del Marvel Cinematic Universe fino ad oggi per vedere l'ordine migliore per guardarli e come si adattano tutti insieme in una sequenza temporale ordinata:

