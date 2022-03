Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Full Monty tornerà, grazie alla Disney.

Lo studio ha annunciato un adattamento Disney+ in serie limitata della commedia britannica vincitrice del premio BAFTA The Full Monty, quasi 25 anni dopo che il film ha battuto i record al botteghino. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla serie limitata in otto parti, inclusi cast, trailer e voci.

Anche se è vero che a questo punto si sa poco, Pocket-lint aggiornerà regolarmente questa guida con le ultime notizie come annunciato.

Il film originale, The Full Monty, è incentrato su Gaz (Robert Carlyle) che scopre che sua moglie vuole denunciarlo per mancato pagamento del mantenimento dei figli. Dato che ha recentemente perso il lavoro, lui e il suo amico Dave (Mark Addy) creano il loro spettacolo di spogliarello maschile e alla fine reclutano altri quattro uomini, tutti disposti a diventare "The Full Monty" (ovvero completamente nudi). Il ritorno sul piccolo schermo seguirà il cast originale mentre naviga nella città post-industriale di Sheffield e nei settori della sanità, dell'istruzione e dell'occupazione in rovina. La serie rappresenterà una nuova via da seguire in cui lo sforzo collettivo può ancora trionfare sulle avversità.

"Siamo felicissimi di riunire tutti i Monty Men - ora con un caotico entourage di figli, nipoti, animali domestici e tirapiedi assortiti - per vedere com'è la vita a Sheffield 25 anni dopo", ha detto il il creatore della serie, Simon Beaufoy, in un comunicato stampa. Ma, per quanto riguarda la possibilità di spogliarsi nella nuova serie TV, Beaufoy e Disney devono ancora confermare.

Nessuna data di uscita a marzo 2022

La Disney non ha confermato quando uscirà la serie TV The Full Monty.

Le riprese sono iniziate di recente nelle città britanniche di Sheffield e Manchester, quindi una data di uscita è ancora lontana.

La serie TV Full Monty sarà presentata in anteprima su Disney+ a livello globale, Star+ in America Latina e Hulu negli Stati Uniti.

La serie è creata, scritta e prodotta da Simon Beaufoy.

È co-commissionato da Disney+, è sviluppato da FX e Searchlight e sarà prodotto da Little Island Productions. È prodotto da Uberto Pasolini, diretto da Andrew Chaplin (Alma's Not Normal) e Catherine Morshead (No Offence), e co-sceneggiato da Alice Nutter. Simon Lewis è il produttore della serie.

Oltre a riunire lo sceneggiatore premio Oscar Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire) e il produttore Uberto Pasolini (Nowhere Special), la serie TV Full Monty vedrà il ritorno del cast originale:

Robert Carlyle (Trainspotting, C'era una volta) nel ruolo di Gaz

Mark Addy (Il Trono di Spade, Il racconto di un cavaliere) nel ruolo di Dave

Lesley Sharp (Prima di morire, Scott e Bailey) nel ruolo di Jean

Hugo Speer (Britannia, Shadow and Bone) nel ruolo di Guy

Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) nel ruolo di Horse

Steve Huison (La famiglia Royle, I navigatori) nel ruolo di Lomper

Wim Snape (The Beaker Girls, Gentleman Jack) nel ruolo di Nathan

Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) nel ruolo di Gerald.

Lo spettacolo introdurrà anche figli e nipoti dei loro personaggi principali.

Non ci sono ancora trailer per la prossima serie TV. Pocket-lint li incorporerà qui non appena saranno disponibili.

Per essere preparati per la nuova serie TV, dovresti davvero guardare il film originale, The Full Monty (1997), disponibile per lo streaming su Disney Plus nel Regno Unito e Amazon Prime Video negli Stati Uniti.

Scritto da Maggie Tillman.