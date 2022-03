The Mandalorian stagione 3: tutto ciò che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La terza stagione di The Mandalorian arriverà probabilmente entro la fine dell'anno. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla nuova stagione, comprese le voci sul cast e sulla trama e quando e dove potrai trasmetterla in streaming.

Data di rilascio prevista: dicembre 2022

TV Line ha affermato che la terza stagione di The Mandalorian uscirà intorno a Natale.

Se la Disney continua a rilasciare episodi mercoledì, lo spettacolo potrebbe essere presentato in anteprima il 7 dicembre, il 14 dicembre, il 21 dicembre o il 28 dicembre 2022.

Considerando che la prima e la seconda stagione di The Mandalorian sono state presentate in anteprima su Disney+ , è lecito ritenere che il servizio di streaming Disney ospiterà la terza stagione.

Non ci sono ancora trailer per la terza stagione di The Mandalorian. Pocket-lint li incorporerà qui non appena saranno disponibili.

Pedro Pascal tornerà nei panni di Din Djarin (alias The Mandalorian) e Grogu (alias Baby Yoda) tornerà al suo fianco. In effetti, il ricongiungimento di Grogu con Din sarà probabilmente un punto importante della trama.

In The Book of Boba Fett, Baby Yoda ha lottato tra diventare un Jedi o stare con Din, anche se ha scelto quest'ultimo. Sarà quindi interessante vedere se Luke Skywalker continuerà ad avere una parte in The Mandalorian. Ad ogni modo, Moff Gideon è ancora il supercriminale dello show, con l'attore Giancarlo Esposito che rivela a EW che Gideon avrà un ruolo più importante nella terza stagione.

Anche Carl Weathers è tornato nei panni di Greef Karga, un agente della Gilda dei cacciatori di taglie. Ha anche confermato che dirigerà di nuovo. Infine, Katee Sackhoff riprenderà il ruolo di Bo-Katan nella terza stagione. Anche Ahsoka di Rosario Dawson potrebbe tornare, anche se ha uno spin-off imminente e il suo stato è sconosciuto dopo il suo cameo in The Book of Boba Fett.

Per quanto riguarda gli attori che non torneranno, Sasha Banks non tornerà nei panni di Koska Reeves. Nemmeno la Cara Dune di Gina Carano è dovuta alla sua attività sui social media.

Ultimo ma non meno importante: nuove aggiunte al cast. Secondo The Hollywood Reporter , Christopher Lloyd - l'attore di Ritorno al futuro - è sul call sheet di The Mandalorian. I dettagli del personaggio per il suo ruolo nella terza stagione non sono stati annunciati, ma è stato descritto come "guest-starring".

Per essere preparato per la terza stagione di The Mandalorian, dovresti guardare le prime due stagioni dello show su Disney+.

Se hai tempo, considera di guardare lo spin-off di The Mandalorian: Il libro di Boba Fett . È disponibile per la visione anche su Disney+.

Puoi persino portare le cose al livello successivo e guardare l'intero franchise di Star Wars. Pocket-lint ha una guida approfondita che descrive in dettaglio la sequenza temporale di Star Wars e l'ordine corretto per guardare tutti i film e gli spettacoli: Ordine di Star Wars: l'ordine migliore per guardare i film e gli spettacoli.

Scritto da Maggie Tillman.