(Pocket-lint) - La Disney ora chiede agli abbonati di selezionare le valutazioni dei contenuti per tutti gli utenti della loro famiglia.

A partire dal 16 marzo 2022, quando apri l' app Disney+, ti verrà chiesto se desideri modificare la classificazione dei contenuti da TV-14 (poche restrizioni) a TV-MA (nessuna restrizione). Se non scegli, ti verrà automaticamente assegnata la classificazione TV-14. Se ti stai chiedendo perché Disney+ ha bisogno di una valutazione TV-MA, forse ha qualcosa a che fare con i nuovi spettacoli Marvel - Daredevil e Luke Cage - che stanno iniziando a offrire. Con questo in mente, se vuoi cambiare la classificazione dei contenuti del tuo profilo in Disney+, ecco come fare.

Di seguito descriviamo come modificare la classificazione dei contenuti se la Disney te lo chiede o se vuoi semplicemente cambiarla da solo.

Se apri l'app Disney+ TV e vedi una schermata che ti chiede di modificare la classificazione dei contenuti, premi Continua e quindi seleziona Catalogo completo per mantenere tutto nella tua selezione. (Oppure puoi selezionare Non ora , ma questo ti metterà automaticamente a TV-14.) Ti verrà chiesto se desideri accedere al " catalogo completo ", quindi dovrai confermare la tua selezione con una password.

Al termine, ti verrà data la possibilità di creare un PIN del profilo in modo che altri membri della tua famiglia o della tua famiglia non possano accedere al tuo profilo o modificarlo. Successivamente, puoi impostare le classificazioni dei contenuti per gli altri profili sul tuo account Disney+. Se si tratta di un profilo per adulti, puoi impostare la loro valutazione su TV-MA, ma i profili per bambini non avranno questa opzione.

Se desideri modificare la classificazione dei contenuti in un secondo momento, sia per inasprire le restrizioni che per allentarle, apri semplicemente l'app mobile Disney+ e segui questi passaggi:

Tocca Modifica profili nell'angolo in alto. Seleziona il profilo che desideri. Scorri verso il basso fino a Classificazione dei contenuti e selezionalo. Inserisci la password dell'account Disney+ e premi Continua .

Questa è un'impostazione del controllo genitori, quindi richiede una password. Vedrai le seguenti opzioni di classificazione dei contenuti : TV-Y

TV-Y7

TV-Y7-FV

G, TV-G

PG, TV-PG

PG-13

TV-14

R

TV-MA Scegli una valutazione e premi Salva.

