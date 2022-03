Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Che tu sia un fan delle Kardashians o meno, è difficile sfuggirgli, ancora di più ora che il loro nuovo spettacolo, giustamente intitolato The Kardashians, sta uscendo.

Se sei interessato a dare un'occhiata dietro le quinte e sintonizzarti per vedere di cosa tratta questa famiglia e perché tutti ne sono ossessionati (o li odiano), allora aggiungi questa pagina ai segnalibri. Pocket-lint ha i dettagli sullo spettacolo delle Kardashian, comprese le trame, la data di uscita in streaming e i dettagli su come guardare.

Keeping Up With The Kardashians ha goduto di 20 stagioni di successo, con la serie che si è conclusa nel 2021 dopo 14 anni. Appena tre mesi dopo che i Kardashian hanno annunciato la fine della loro serie di realtà, la Disney ha rivelato di aver firmato un accordo pluriennale con la famiglia delle celebrità per creare esclusivamente contenuti per Hulu. Il primo progetto ad arrivare come risultato diretto di quell'accordo è The Kardashians. I trailer rivelano che Kim, Kourtney, Khloe, Kylie, Kendall e, sì, mamma Kris sono tutti tornati per la nuova serie di realtà.

Le Kardashian sembrano essere un po' più serie delle serie originali spesso comiche, che mostrerebbero le sorelle e la madre che si trovano in situazioni incredibili che erano chiaramente sceneggiate. Kim Kardashian dice anche agli spettatori nel trailer del nuovo show che è stata in questo gioco abbastanza a lungo da sapere che "devi essere te stesso". È un suggerimento che la nuova serie ci mostrerà davvero uno sguardo dietro le quinte delle Kardashian, privo di momenti con sceneggiature esagerate? Lo sapremo presto.

Il logline ufficiale della serie recita:

"La famiglia che conosci e ami è qui con una serie nuova di zecca, che offre un accesso completo alle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall e Kylie riportano le telecamere per dare la verità alle loro storie. Da le intense pressioni di gestire attività da miliardi di dollari alle gioie esilaranti del tempo libero e degli abbandoni scolastici, questa serie porta gli spettatori all'ovile con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori".

Secondo il primo trailer ufficiale dello show (sopra), una delle più grandi trame sarà Kourtney e il suo fidanzato Travis Barker che confermeranno che stanno cercando di avere un bambino. Inoltre, vedremo la reazione della famiglia alla relazione di Kim con il comico del Saturday Night Live Pete Davidson , incluso uno sguardo di prima mano su come è iniziata la loro storia d'amore. Vedremo anche Kim aprirsi sulla rottura del suo matrimonio con Kanye West: "Mi ha detto che la mia carriera è finita", ha detto a un certo punto. Anche Khloe, Kylie, Kendall e Jenner fanno brevi apparizioni.

Sembra che anche Tristan Thompson, Scott Disick e Rob Kardashian saranno presenti.

Data del primo episodio: 14 aprile 2022

Le Kardashians verranno lanciate con episodi settimanali a partire dal 14 aprile 2022. Nuovi episodi andranno in onda giovedì.

Di seguito sono riportate le opzioni di streaming negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Lo spettacolo Kardashians è un'esclusiva di Hulu negli Stati Uniti. Il servizio di streaming di proprietà della Disney parte da $ 6,99 al mese per il piano supportato dalla pubblicità.

Nel Regno Unito, puoi trasmettere in streaming lo spettacolo The Kardashians su Disney+ . Il servizio di streaming di punta della Disney costa £ 7,99 al mese nel paese.

Il primo trailer ufficiale è incorporato sopra. Di seguito è riportato un teaser più vecchio.

Vedi cosa abbiamo fatto lì?

Ad ogni modo, per sapere correttamente chi è chi in questa famiglia ed essere preparato per il nuovo spettacolo, dovresti guardare lo spettacolo OG: Keeping Up With The Kardashians (o, KUWTK in breve).

Scritto da Maggie Tillman.