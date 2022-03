Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Immediatamente dopo l'annuncio che una squadra di esploratori ha finalmente scoperto i resti incredibilmente ben conservati della nave di Sir Ernest Shackleton, la Endurance, il National Geographic ha rivelato che andrà in onda in esclusiva il documentario.

Nel classico stile di Nat Geo, la troupe cinematografica ha lavorato con gli esploratori sin dall'inizio della spedizione e potrai guardarlo e trasmetterlo in streaming entro la fine dell'anno.

Il documentario fa parte della serie Explorer dell'azienda ed è prodotto da Little Dot Studios in collaborazione con ABC News, e sarà diretto da Natalie Hewit, la regista di Antarctica: Ice Station Rescue e Greta Thunberg: A Year To Change The World .

La spedizione stessa - organizzata dal Falklands Maritime Heritage Trust - è partita da Cape Town il 5 febbraio di quest'anno. L'obiettivo era trovare la nave perduta da tempo che era rimasta intrappolata nel ghiaccio e poi affondata nel 1915 quando Shackleton e il suo team esplorarono l'Antartide.

Ora è stato scoperto - in condizioni incredibili data la sua età - e potremo assistere al viaggio di scoperta entro la fine dell'anno.

Dato che National Geographic è una parte importante dell'offerta Disney Plus , non sorprende che il documentario sarà disponibile per lo streaming sul popolare servizio Disney Plus.

Sarà anche disponibile per la visione sui canali TV del National Geographic. Quindi, se hai accesso a quelli tramite il tuo piano Sky o via cavo, puoi guardarlo anche lì.

Oltre a un documentario, National Geographic produrrà anche articoli di riviste e podcast di interviste, oltre a tonnellate di copertura sociale sui suoi account TikTok e Instagram.

Non c'è ancora una data precisa per quando sarà disponibile per la visione. Tuttavia, il comunicato stampa afferma che sarà disponibile per la visione da "Autunno 2022". Ciò lo colloca ovunque tra la fine di settembre e dicembre ad un certo punto. Ciò significa, in realtà, non molto tempo per aspettare fino a quando non potrai ottenere l'azione dietro le quinte da uno dei naufragi più famosi di tutti i tempi.

Scritto da Cam Bunton.