Disney+ considera un livello di abbonamento più economico e supportato dalla pubblicità

(Pocket-lint) - La Disney sta rimuginando sull'idea di lanciare un livello più economico e supportato dalla pubblicità per il suo servizio Disney+ negli Stati Uniti.

Si dice che sia interessato a seguire servizi di streaming rivali, come Peacock e Paramount+ , nell'offrire un'alternativa a un abbonamento completo al fine di aumentare ulteriormente il numero di spettatori.

Con il mondo che esce da blocchi e restrizioni e impara a convivere con il Covid, la crescita degli abbonati sta rallentando per molti servizi di streaming video. La Disney potrebbe vedere un livello più economico come un modo per rinvigorire l'interesse in coloro che finora si sono astenuti. O per invogliare gli ex membri.

L'Informazione afferma di essere stato informato del piano potenziale da una "persona coinvolta nelle discussioni".

Sebbene non siano stati rivelati dettagli effettivi, Disney+ attualmente costa $ 7,99 al mese per abbonarsi negli Stati Uniti (o $ 79,99 per un anno). Altri servizi, come Discovery+ e Paramount+, costano circa $ 4,99 per l'abbonamento supportato dalla pubblicità.

La stessa Disney offre persino un piano supportato dalla pubblicità per il suo servizio Hulu negli Stati Uniti. Il costo è di $ 6,99 al mese con pubblicità inclusa. Tuttavia, la normale tariffa mensile senza pubblicità è quasi il doppio, a $ 12,99 al mese, quindi a meno che non preveda di aumentare significativamente il solito prezzo Disney+ nel prossimo anno, è probabile che qualsiasi livello supportato dalla pubblicità sia più economico rispetto a Hulu.

Scritto da Rik Henderson.