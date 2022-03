Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I fan che si lamentano della rimozione delle serie TV live action multiple della Marvel da Netflix saranno entusiasti di apprendere che arriveranno tutte su Disney+ negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda mercoledì 16 marzo.

Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders si uniranno ad Agents of SHIELD sul servizio di streaming, portando finalmente tuttigli adattamenti live action della Marvel sotto un unico stendardo.

Saranno disponibili nella sezione Marvel di Disney+ anche se sono classificati per adulti ("18+" nel caso di The Punisher). Si consiglia pertanto ai genitori di assicurarsi che i controlli parentali siano impostati correttamente per evitare che gli spettatori più giovani si imbattano in loro.

I profili possono essere protetti da PIN e possono essere impostati limiti di accesso ai contenuti per adulti.

Oltre alla serie esistente, ci sono state voci nell'ultimo anno circa che la Disney potrebbe cercare di resuscitare Jessica Jones, mentre Charlie Cox potrebbe tornare nei panni di Matt Murdock/Daredevil, anche se in apparizioni ipotizzate in altri film o Spettacoli.

Speriamo che l'aggiunta delle classiche serie Netflix sia un segno che entrambe le cose sono vere. Sembra già molto positivo per i fan di MCU nel 2022, con Moon Knight che inizierà anche su Disney+ il 30 marzo.

Scritto da Rik Henderson.