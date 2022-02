Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Prima che la Disney iniziasse a lanciare nuovi contenuti Marvel sotto forma di programmi TV epici come Wandavision e Loki, una manciata di serie adiacenti al Marvel Cinematic Universe hanno debuttato su Netflix . Almeno dal 2013, il servizio di streaming detiene i diritti di Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher e The Defenders. Ma quell'accordo finirà presto.

Come notato per la prima volta da What's on Netflix , quei programmi TV Marvel lasceranno Netflix alla fine di febbraio. È interessante notare che la Disney non ha rivelato dove atterreranno gli spettacoli dopo aver lasciato Netflix. Ma se dovessimo indovinare, andranno a uno dei servizi di streaming della Disney: Disney+ o Hulu.

I portavoce di Netflix e Disney hanno confermato che la licenza Netflix dei contenuti scade il 28 febbraio e che i diritti sono tornati alla Disney. Tieni presente che Netflix aveva già cancellato tutti i suoi spettacoli Marvel alcuni anni fa. All'epoca, si pensava che la decisione fosse dovuta alla società madre della Marvel, la Disney, che si preparava a lanciare il suo servizio di streaming Disney+ .

Ma, contrattualmente, la Marvel ha dovuto aspettare ancora due anni prima di poter utilizzare i vari personaggi nei programmi TV Marvel di Netflix. Ecco perché Kingpin di Daredevil, interpretato da Vincent D'Onofrio, è recentemente apparso nella serie Hawkeye su Disney+. Charlie Cox è anche tornato nei panni di Daredevil nel blockbuster Spider-Man: No Way Home uscito lo scorso novembre.

Tutto questo, ovviamente, suggerisce che i programmi TV Marvel di Netflix saranno più strettamente intrecciati nel MCU in futuro. Per dare un'occhiata a dove i programmi TV Marvel di Netflix si inseriscono nell'intera sequenza temporale dell'MCU, consulta la guida di Pocket-lint.

Scritto da Maggie Tillman.