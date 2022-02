Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Futurama sta tornando, di nuovo.

Hulu della Disney sta facendo rivivere la serie animata, secondo Variety , che ha affermato che il servizio di streaming con sede negli Stati Uniti ha ordinato 20 nuovi episodi e prevede di rilasciarli tutti l'anno prossimo.

Questo segna la quarta volta che la serie torna dopo essere stata cancellata. È stato chiuso per la prima volta dopo quattro stagioni su Fox nel 2003. Ma Comedy Central lo ha ripreso per quattro film diretti su DVD. Poi, nel 208, la rete ha trasformato quei film nella quinta stagione prima di dare il via libera a altre due stagioni Futurua andate in onda tra il 2010 e il 2013.

"È un vero onore annunciare il trionfale ritorno di Futurama ancora una volta prima che venga cancellato di nuovo bruscamente", ha detto a Variety il creatore della serie Matt Groening.

La produzione del nuovo spettacolo dovrebbe iniziare questo mese. Groening tornerà a dirigerlo a Hulu, con David X Cohen in qualità di sceneggiatore e produttore.

L'intero cast vocale, oltre a un attore cruciale, riprenderà anche i loro ruoli. John DiMaggio non ha accettato di dare la voce a Bender, ma secondo quanto riferito Hulu è vicino a firmarlo. In caso contrario, Bender verrà rifuso.

Hulu è attualmente la sede di tutti i 140 episodi di Futurama e di quattro film di Futurama. Puoi trasmetterli in streaming direttamente da questo link.

Scritto da Maggie Tillman.