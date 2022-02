Disney+ prova lo streaming live per gli eventi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La Disney potrebbe trasmettere in streaming eventi dal vivo sulla sua piattaforma Disney+ in futuro, molto Amazon fa con il calcio della Premier League e altri eventi sportivi attraverso Prime Video.

Ha completato con successo il suo primo test con le nomination agli Academy Award trasmesse in streaming in diretta agli abbonati Disney + negli Stati Uniti martedì 8 febbraio.

In una dichiarazione inviata a The Verge , la società ha rivelato che verranno effettuati ulteriori test: "Siamo soddisfatti dei risultati e continueremo a testarli come parte del nostro approccio continuo e iterativo per offrire le migliori esperienze utente ai consumatori", ha affermato .

Non ci sono dettagli su ciò che potrebbe trasmettere in diretta nei prossimi mesi o oltre, ma considerando che gestisce anche Hulu ed ESPN+ negli Stati Uniti - che offrono già eventi dal vivo - è un passo successivo naturale per il servizio aggiuntivo della Disney.

I concerti dal vivo sono una scelta ovvia. Tutto ciò in cui si è impegnato è che sta esaminando "le possibilità" di ciò che può trasmettere in streaming.

Al momento, non ci sono piani per testare lo streaming live nel Regno Unito o nelle nazioni europee. Nessuno di cui abbiamo sentito parlare comunque.

Il canale ESPN UK potrebbe essere un interessante fornitore di contenuti, se DIsney vuole seguire quella strada.

Scritto da Rik Henderson.