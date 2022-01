Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La Disney è stata timida su quale produzione dei Marvel Studios sarà la prossima a raggiungere il suo servizio di streaming, ma se dovessimo indovinare, è Moon Knight.

Lo studio ha rivelato durante il Disney+ Day alla fine dell'anno scorso che sta lavorando a una serie Moon Knight, il cui primo trailer arriverà il 17 gennaio 2022. Ora, i rapporti affermano che la data di uscita di Moon Knight è imminente, con importanti leaker che suggeriscono che sarà svelato insieme il trailer ufficiale

Ad ogni modo, ecco tutto ciò che devi sapere sul progetto Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

La serie TV di sei episodi racconterà la storia del sicario Marc Spector.

Salvato dagli dei egizi quando lasciato per morto nel deserto, Spector indossa il mantello di Moon Knight. Ha un disturbo dissociativo dell'identità ed è generalmente un po' pazzo. Nel corso dei fumetti, l'identità di Spector cambia parecchio, così come la sua storia passata. Ad esempio, in alcune versioni, ha dei superpoteri, fungendo da nave per il Dio della Luna Khonshu. Ma, in altre iterazioni, è più un mortale.

Sappiamo che Oscar Isaac interpreterà Marc Spector/Moon Knight, grazie a una prima occhiata allo spettacolo che ha debuttato durante il Disney+ Day.

Oltre a Oscar Isaac, il cast è completato da Ethan Hawke come un ruolo malvagio non rivelato. Anche May Calamawy è stata scritturata nella serie. Jeremy Slater, che ha lavorato allo sfortunato riavvio dei Fantastici Quattro di Josh Trank e ha adattato il dramma di supereroi The Umbrella Academy per Netflix, guida il team di sceneggiatori di Moon Knight. È stato anche riferito che Mohamed Diab sarà il regista del prossimo progetto.

Una data di uscita ufficiale deve ancora essere annunciata, ma le fughe di notizie e i rapporti più recenti puntano al 30 marzo 2022.

La Disney ha già rivelato che la serie TV sarà presentata in anteprima su Disney+ .

Finora, la Disney ha rilasciato solo un teaser trailer per il primo trailer ufficiale, che dovrebbe essere presentato in anteprima mondiale durante l'incontro NFL Super Wild Card (in streaming su Hulu/ESPN/ABC) alle 20:15 ET del 17 gennaio 2022. Questo è 1 :15 del 18 gennaio nel Regno Unito. Quindi, non dovrai aspettare a lungo.

Ci sono oltre due dozzine di film e spettacoli dei Marvel Studios da guardare. È difficile dire se qualcuno di questi sarà essenziale per il nuovo spettacolo. Pocket-lint ha raccolto l'intero universo cinematografico Marvel e il modo migliore per guardarlo qui . Suggeriamo almeno di guardare i nuovi spettacoli Disney+ o tutto dopo Avengers: Endgame, dal momento che quel film chiude la Fase Tre e ora siamo a buon punto con la Fase Quattro con Moon Knight.

Scritto da Maggie Tillman.