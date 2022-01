Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tim Allen indossa ancora una volta l'abito rosso.

Il comico reciterà e produrrà esecutivamente una serie limitata basata sul franchise di Babbo Natale. Ecco tutto ciò che devi sapere sul prossimo spettacolo, incluso cosa aspettarti, eventuali trailer disponibili, dove potrai guardarlo e persino come recuperare il ritardo prima che venga presentato in anteprima.

La Disney ha annunciato di aver ordinato The Santa Clause (titolo provvisorio), una serie a tiratura limitata con Tim Allen che riprende il ruolo di Scott Calvin/Santa. Il progetto arriverà da Disney Branded Television e 20th Television, con Jack Burditt (Last Man Standing) a bordo come showrunner. Sarà produttore esecutivo insieme ad Allen, Kevin Hench, Richard Baker e Rick Messina. Ecco la sinossi ufficiale della prossima serie TV:

"Scott Calvin è sull'orlo del suo 65° compleanno e si rende conto che non può essere Babbo Natale per sempre. Sta iniziando a perdere un passo nei suoi doveri di Babbo Natale e, cosa più importante, ha una famiglia che potrebbe trarre vantaggio da una vita normale mondo, in particolare i suoi due figli che sono cresciuti al Polo. Con un sacco di elfi, bambini e famiglia da accontentare, Scott si propone di trovare un sostituto adatto a Babbo Natale mentre prepara la sua famiglia per una nuova avventura in una vita a sud del palo".

Finora, solo Tim Allen è stato confermato per tornare. Se dovessimo indovinare, anche la sua famiglia dei precedenti film di Babbo Natale reciterà nella serie.

Ciò significa che Eric Lloyd potrebbe tornare nei panni del figlio di Scott Calvin, Charlie, il giudice Reinhold potrebbe riprendere il ruolo del patrigno di Charlie, Neal, Wendy Crewson potrebbe apparire come la madre di Charlie, Lara, e Liliana Mumy potrebbe persino tornare come la sorella di Charlie, Lucy. Infine, non possiamo dimenticare Elizabeth Mitchell nei panni di Carol Newman/Mrs Claus. Non è inoltre chiaro se gli elfi del passato e figure fantastiche come Jack Frost riappariranno nella nuova serie limitata.

La produzione dovrebbe iniziare nel marzo 2022 a Los Angeles. Non è stata annunciata alcuna data di uscita per lo spettacolo The Santa Clause.

Lo spettacolo di Babbo Natale debutterà sul servizio di streaming Disney, Disney+ , che costa $ 7,99 al mese o $ 79,99 all'anno per un abbonamento.

La Disney non ha ancora rilasciato trailer, teaser o featurette per il prossimo programma televisivo. Pocket-lint aggiornerà questa guida quando saranno disponibili.

Lo spettacolo di Babbo Natale sarà la quarta volta che Tim Allen assume il ruolo di Scott Calvin/Babbo Natale. Ha recitato per la prima volta nel film The Santa Clause nel 1994, che ha dato vita a due sequel nel 2002 e nel 2006. Tutti e tre i film hanno avuto successo, incassando 474 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Per prepararti alla prossima serie di Babbo Natale, dovresti davvero rivedere i film precedenti. Puoi guardarli facilmente su Disney+ se hai un abbonamento, oppure puoi noleggiarli da Amazon Prime Video se preferisci lo streaming in quel modo. La scelta è tua.

Scritto da Maggie Tillman.