Disney+ ora supporta SharePlay su iPhone, iPad e Apple TV

(Pocket-lint) - Disney+ ha introdotto il supporto SharePlay per le sue app iOS, iPadOS e tvOS.

Consente ai possessori di iPhone, iPad e Apple TV di visualizzare film e programmi sulla piattaforma di streaming con amici e familiari, con il contenuto sincronizzato su tutti i dispositivi, mentre effettuano anche una chiamata FaceTime.

Apple ha lanciato SharePlay sui suoi molteplici dispositivi allinizio di questa settimana e Disney è uno dei tanti a supportare ora lesperienza di visualizzazione collaborativa.

"Siamo molto entusiasti di lanciare SharePlay su Disney+ per gli utenti Apple in tempo per le vacanze e in vista di diverse anteprime molto attese", ha affermato Jerrell Jimerson, EVP di prodotto e design di Disney Streaming.

"Con migliaia di film e programmi e un catalogo di contenuti in crescita di nuovi titoli e originali, SharePlay offre unaltra opportunità per amici personali e familiari in tutto il mondo di riunirsi e creare nuovi ricordi con le loro storie preferite su Disney+".

Fino a 32 persone possono prendere parte a una sessione di SharePlay, mentre ogni spettatore può impostare laudio e i sottotitoli alla propria estremità. Quando guardi su una Apple TV, la fotocamera FaceTime di un iPhone o iPad può essere utilizzata per comunicare con gli altri.

Disney+ continuerà anche a offrire la sua simile funzionalità GroupWatch in-app.

