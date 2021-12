Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È passato un mese da quando Eternals ha debuttato nei cinema. Sfortunatamente, quella finestra si è chiusa. Ma se hai perso loccasione di guardare lultima epopea Marvel al cinema, non preoccuparti. La sua uscita "PVOD" (premium video on demand) su Disney+ è a poche settimane di distanza.

Dove eseguire lo streaming digitale: Disney+

Marvels Eternals arriverà su Disney+ il 12 gennaio 2022, secondo l account Twitter ufficiale di Eternals . Sarà disponibile per lo streaming negli Stati Uniti, nel Regno Unito e ovunque sia disponibile il servizio di abbonamento video Disney.

Eternals è stato presentato per la prima volta nei cinema statunitensi il 5 novembre 2021. Ha incassato $ 157 milioni a livello nazionale e $ 228 milioni a livello internazionale, per un totale mondiale di $ 385 milioni. Questa è una solida apertura durante lera post-pandemia. Per riferimento, altri film Marvel recenti, come Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Venom: Let There Be Carnage, hanno guadagnato rispettivamente $ 432 milioni e $ 483,4 milioni in tutto il mondo.

Eternals mostra il primo assaggio finora della timeline del Marvel Cinematic Universe. Gli stessi Eterni furono creati da un Celestiale per proteggere gli umani dagli esseri malvagi conosciuti come Devianti. Il film introduce questa complessa razza di esseri - ognuno dei quali condivide abilità simili o ha unabilità specifica per loro, che si tratti di super-velocità o intelletto geniale, che li rende le persone più potenti dellMCU.

La parte principale del film si svolge nei giorni nostri. O, in particolare, circa otto mesi dopo che i Vendicatori hanno restituito tutti coloro che erano stati rapiti. Quindi, intorno a Spider-Man: Far From Home nella versione del MCU del 2024.

Il film è diretto da Chloe Zhao, che ha vinto un Academy Award per Nomadland, e vede protagonisti, tra gli altri, Angelina Jolie, Selma Hayek e Richard Madden. Ci sono 10 Eterni, alias esseri superpotenti, nel film che hanno segretamente protetto lumanità per migliaia di anni. Ecco una carrellata di tutti gli Eterni presenti, più un umano che viene coinvolto con loro:

Sersi (Gemma Chan): Sersi ha il potere di manipolare la materia non senziente. Lavora al Natural History Museum di Londra.

Sersi ha il potere di manipolare la materia non senziente. Lavora al Natural History Museum di Londra. Ikaris (Richard Madden): Ikaris è uno dei membri più potenti degli Eterni. Può volare e sparare raggi dai suoi occhi.

Ikaris è uno dei membri più potenti degli Eterni. Può volare e sparare raggi dai suoi occhi. Ajak (Salma Hayek): Ajak è il capo degli Eterni. Ha il potere di guarire, così come la capacità di parlare direttamente con i Celestiali.

Ajak è il capo degli Eterni. Ha il potere di guarire, così come la capacità di parlare direttamente con i Celestiali. Thena (Angelina Jolie): Thena è la dea della guerra, con la capacità di manifestare varie armi.

Thena è la dea della guerra, con la capacità di manifestare varie armi. Phastos (Brian Tyree Henry): Phastos è linventore degli Eterni, che può assemblare qualsiasi cosa con qualsiasi tipo di tecnologia.

Phastos è linventore degli Eterni, che può assemblare qualsiasi cosa con qualsiasi tipo di tecnologia. Kingo (Kumail Nanjiani): Kingo è un guerriero che può manipolare lenergia con le sue mani. È anche una star di Bollywood.

Kingo è un guerriero che può manipolare lenergia con le sue mani. È anche una star di Bollywood. Druig (Barry Keoghan): Druig ha la capacità di manipolare i pensieri degli altri ed è un rivale di lunga data di Ikaris.

Druig ha la capacità di manipolare i pensieri degli altri ed è un rivale di lunga data di Ikaris. Makkari (Lauren Ridloff): Makkari ha una super velocità, come Flash di DC o Quicksilver di Marvel, ed è il primo supereroe sordo del MCU.

Makkari ha una super velocità, come Flash di DC o Quicksilver di Marvel, ed è il primo supereroe sordo del MCU. Gilgamesh (Don Lee): Lee (il cui nome coreano è Ma Dong-seok) usa i pugni per combattere. È il guerriero più forte del gruppo.

Lee (il cui nome coreano è Ma Dong-seok) usa i pugni per combattere. È il guerriero più forte del gruppo. Sprite (Lia McHugh): Sprite sembra un bambino e usa le illusioni per confondere i suoi nemici e alleati, proprio come il dio imbroglione Loki.

Sprite sembra un bambino e usa le illusioni per confondere i suoi nemici e alleati, proprio come il dio imbroglione Loki. Dane Whitman (Kit Harrington): Whitman è un umano che lavora al Natural History Museum di Londra insieme a Sersi.

