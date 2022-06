Che cos'è la Giornata Disney+, quando si svolge e cosa bisogna aspettarsi?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie settimanale di promozioni, eventi e anteprime di contenuti Disney per gli abbonati a Disney+ sta per tornare per il secondo anno.

A partire dall'8 settembre 2022 e fino al D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event, il Disney+ Day prenderà il via con la prima del film Pinocchio in live-action e farà debuttare una serie di nuovi contenuti provenienti da tutti i marchi Disney.

Ecco cosa c'è da sapere sul Disney+ Day: come seguirlo, cosa potranno ricevere gli abbonati e altro ancora.

L'anno scorso, Disney ha trasformato il secondo compleanno di Disney+ in un evento chiamato Disney+ Day. L'evento ha coordinato una serie di festeggiamenti per gli abbonati a Disney+, tra cui varie offerte e risparmi, nuovi contenuti da guardare e una serie di nuovi trailer e sneak peek.

Ora l'iniziativa si ripete.

Quasi ogni angolo dell'enorme impero Disney ha preso parte al primo Disney+ Day e ci aspettiamo che si ripeta. Ad esempio, durante il Disney+ Day, sia Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli che Jungle Cruise sono stati resi disponibili in streaming senza costi aggiuntivi, gli abbonati a Disney+ hanno ottenuto la spedizione gratuita presso ShopDisney e hanno potuto entrare al Walt Disney World Resort e al Disneyland Resort 30 minuti prima dell'apertura dei parchi.

Si spera che ci siano offerte e contenuti simili per il Disney+ Day 2022.

Il secondo Disney+ Day annuale è fissato per giovedì 8 settembre 2022.

Il Disney+ Day non è un tipico "evento" con una trasmissione in live-streaming da seguire. È una giornata di celebrazione caratterizzata da nuovi spettacoli, film e speciali da guardare in streaming su Disney+. Quindi, andate lì per vedere tutti i nuovi contenuti. Sul suo servizio di streaming, Disney dovrebbe rilasciare una serie di trailer e altre anticipazioni sulla prossima programmazione. La maggior parte di questi trailer dovrebbe essere presentata in anteprima attraverso i canali sociali della Disney:

Segui Disney+ su: Twitter | Facebook | Instagram | YouTube | TikTok

Finora è stata annunciata una sola cosa, ma ci saranno molte altre attività, offerte e promozioni per il Disney+ Day. Vi aggiorneremo quando ne sapremo di più.

Un film in live-action di Pinocchio sarà proiettato in anteprima su Disney+ l'8 settembre come parte delle celebrazioni.

Diretto da Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Forrest Gump), la rivisitazione della storia classica è interpretata da Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco e Luke Evans.

