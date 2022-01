Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo una pausa di metà stagione, l'undicesima e ultima serie di The Walking Dead continuerà sui nostri schermi a febbraio, con Disney+ che avrà i diritti per mostrarla nel Regno Unito come parte della sempre crescente Star on Disney+ line-up.

Inoltre, tutte le 10 stagioni e mezzo fino ad oggi sono disponibili sulla piattaforma di streaming per tenerti al passo.

Ecco quindi tutto ciò che devi sapere sulla stagione 11 parte 2 di The Walking Dead, incluso quando e dove guardarla e le stagioni precedenti.

La stagione conclusiva di The Walking Dead proseguirà da domenica 20 febbraio 2022 negli Stati Uniti, lunedì 21 febbraio nel Regno Unito.

Questa seconda serie di episodi seguirà direttamente da "For Blood" e ci porterà fino all'episodio 16, dopo di che ci sarà una seconda pausa di metà stagione per consentire il completamento della produzione.

Un ultimo blocco di otto episodi (di 24) sarà disponibile più avanti nel 2022, portando l'intera stagione (e lo spettacolo) fino alla sua conclusione.

Una serie spin-off seguirà nel 2023.

Le prime 10 stagioni sono andate in onda sul canale Fox nel Regno Unito, disponibile tramite Sky e Virgin Media. Tuttavia, la Disney ha chiuso il canale nell'estate del 2021 e ha spostato invece The Walking Dead su Disney+.

Ora è un'esclusiva della sezione per adulti del servizio di streaming - Star su Disney+ - nel Regno Unito.

Come per tutte le altre stagioni, la stagione 11 di The Walking Dead va in onda su AMC negli Stati Uniti.

Qual è il miglior dispositivo di streaming per la tua TV? La nostra migliore raccomandazione è Amazon Fire TV Stick 4K Max . Ottimi anche il Google Chromecast con Google TV , il Roku Express 4K , l' Apple TV 4K e l' Amazon Fire TV Stick .

Ci saranno 24 episodi nell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead.

Sono divisi in tre blocchi composti da otto episodi ciascuno.

ATTENZIONE: SPOILER!!!

La stagione conclusiva di The Walking Dead trae ispirazione dai numeri da 175 a 193 dei fumetti di Robert Kirkman, Charlie Adlard e Tony Moore.

Naturalmente, ci sono alcuni cambiamenti, considerando che la serie TV ha subito alcune importanti deviazioni dai fumetti.

Tuttavia, il Commonwealth gioca un ruolo significativo, proprio come fa verso la fine dei libri. Ne abbiamo già visto una discreta quantità negli episodi proiettati finora.

La trama di Negan e Maggie continuerà anche nel secondo lotto degli episodi della stagione 11.

Disney+ ha tutte le 10 stagioni precedenti e i primi otto episodi di The Walking Dead stagione 11 disponibili per lo streaming ora - in HD e 5.1. Puoi trovarli nella sezione Star on Disney+ del servizio di streaming.

Al momento puoi guardare tutto The Walking Dead, dalla stagione 1 all'11 (parte 1), su AMC+ negli Stati Uniti.

Purtroppo, l'illustre viaggio televisivo di The Walking Dead si conclude con l'episodio 24 della stagione 11.

Tuttavia, continueranno a essere realizzati spinoff e serie aggiuntive ambientate nello stesso universo, incluso un nuovissimo spinoff con due dei personaggi più significativi.

Non vogliamo spoilerarvi dicendovi chi, però.

Scritto da Rik Henderson.