(Pocket-lint) - Thor è pronto a tornare per una quarta uscita da solo nel Marvel Cinematic Universe, con un nuovo film chiamato Thor: Love and Thunder.

È uno dei film non-Avengers più attesi di sempre, specialmente date alcune delle notizie e delle voci che sono circolate al riguardo. Anche se manca ancora qualche mese al debutto nei cinema di questa avventura del MCU, Pocket-lint ha pensato che questo fosse il momento giusto per raccontare tutto quello che sappiamo finora su Amore e Tuono, oltre a dettagliare come recuperare prima della prima del film e discutere anche di quando e dove sarà disponibile per lo streaming dopo il suo arrivo nelle sale.

Stiamo anche tenendo gli occhi aperti per il primo trailer una volta arrivato e aggiorneremo questa guida non appena sarà disponibile.

Un tema comune con gli adattamenti dei fumetti della Marvel per il MCU è che le trame di solito differiscono in modi piccoli ma incredibilmente significativi. Si dice che Love and Thunder sia ispirato o vagamente basato su una serie di fumetti di Thor, scritti da Jason Aaron, che vede Jane Foster prendere il mantello di Thor quando il Thor originale perde la capacità di sollevare il suo martello. Il fumetto vede anche la Foster combattere il cancro.

Quindi, potremmo vedere un Thor femmina in Amore e Tuono. Ci sono altre voci che circolano sul film, come una speculativa storyline di Beta Ray Bill o la possibile ricerca da parte di Valchiria di una regina che la aiuti a governare Asgard o forse un tie-in con i Guardiani della Galassia. Abbiamo riassunto tutte queste voci qui sotto.

Tenete a mente che nessuna o tutte potrebbero finire per essere vere.

Endgame ha rappresentato la fine di un viaggio decennale per i Vendicatori; era anche previsto che fosse l'ultimo film di Hemsworth, secondo i rapporti sul suo contratto cinematografico. Questo ci ha fatto chiedere se avrebbe mai più interpretato il personaggio. Tuttavia, un quarto film di Thor è stato annunciato come parte dei piani della "Fase Quattro" della Marvel, con la conferma che Hemsworth tornerà nei panni del dio norreno.

Hemsworth ha anche postato scatti di se stesso mentre interpreta Thor sul set.

Insieme al Thor di Hemsworth, tornerà la Valchiria di Tessa Thompson, con una potenziale trama incentrata sulla sua ricerca di una regina che la aiuti a governare Asgard.

Thompson si è anche lasciato sfuggire che una bozza di Love and Thunder includeva persino gli squali spaziali.

C'è un'altra grande star dei precedenti film di Thor che sembra ritornare... Natalie Portman, ma passerà dall'interesse amoroso di Thor al Dio del Tuono stesso. Vi perdoneremmo se pensaste di non vederla più nei film Marvel. La Portman ha interpretato Jane Foster nei primi due film di Thor, ma ha smesso di apparire in essi dopo The Dark World del 2013. Thor ha anche menzionato la loro rottura in Avengers: Endgame.

Tuttavia, quando la Marvel ha annunciato Love and Thunder al Comicon del 2019, il regista del film, Taiki Waititi, ha rivelato che il personaggio della Portman tornerà e brandirà Mjolnir come versione femminile di Thor.

IlDaily Mail ha rivelato che Christian Bale interpreterà il cattivo conosciuto come Gorr the God Butcher. L'attore è stato visto sul set per le riprese aggiuntive a Malibu, in California, vestito con un mantello completamente bianco e con la faccia ricoperta di vernice bianca per le riprese. Il personaggio di Bale è un alieno che proviene da un pianeta afflitto da calamità ambientali e le cui preghiere agli dei rimangono senza risposta.

Oh, c'è un altro personaggio confermato che vale la pena conoscere: Korg. Taika Waititi tornerà a dare la voce all'amico di Thor. Scriverà e dirigerà anche il film.

Ricorda - ha diretto Ragnarok, che molti ritengono essere uno dei migliori e più umoristici film di Thor.

Ne abbiamo discusso in dettaglio nella sezione precedente, ma ecco un riassunto dei principali membri del cast confermati finora per Amore e Tuono:

Chris Hemsworth - torna a interpretare Thor

Natalie Portman - ritorna come Jane Foster

Tessa Thompson - ritorna come Valchiria

Christian Bale - Gorr il Dio Macellaio

Taika Waititi - Torna come Korg e per scrivere e dirigere

Si dice che nel film appariranno anche i seguenti membri del cast:

Chris Pratt - Star-Lord/Peter Quill

Jaimie Alexander - Sif

Pom Klementieff - Mantide

Dave Bautista - Drax il distruttore

Karen Gillan - Nebula

Sean Gunn - Kraglin Obfonteri

Jeff Goldblum - Grandmaster

Vin Diesel - La voce di Groot

Matt Damon - Attore asgardiano Loki

Sam Neill - Attore asgardiano Odino

Luke Hemsworth - Attore asgardiano Thor

Melissa McCarthy - Attore asgardiano Hela

Russell Crowe - Zeus

Ben Falcone - TBC

Jenny Morris - TBC

Simon Russell Beale - TBC

Thor: Love and Thunder uscirà l'8 luglio 2022. Originariamente era previsto che arrivasse nelle sale a febbraio e poi a maggio, ma è stato ritardato più volte a causa della pandemia in corso.

La Marvel non ha ancora annunciato una data di uscita in streaming per gli Stati Uniti e il Regno Unito, ma si può supporre che uscirà su Disney+ dopo la chiusura della finestra cinematografica di 45 giorni. La maggior parte degli altri film del MCU sono anche su Disney+.

Non ci sono ancora trailer per il prossimo film di Thor, incredibilmente. Pocket-lint aggiornerà questa guida non appena ne sarà disponibile uno.

Per essere preparati per Amore e Tuono, come minimo, dovreste guardare le precedenti puntate di Thor. Questi sono Thor (2011), Thor: The Dark World (2013) e Thor: Ragnarok (2017).

Guardate quei film, e avrete una solida comprensione di ciò che accade nel nuovo film. Ma siccome avete ancora mesi prima che Amore e Tuono esca nei cinema, forse considerate di guardare tutti i film e gli spettacoli del Marvel Cinematic Universe. È molto, lo sappiamo. Ma Pocket-lint ha un'ordinata guida alla visione qui che spiega in dettaglio come guardare tutto in ordine cronologico.

