Come ottenere Disney Plus su Sky Q

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se hai Sky Q e sei arrivato a questo articolo, probabilmente ti starai chiedendo come ottenere Disney+ su di esso e come puoi guardare i film Disney, come The Mandalorian e gli show televisivi, come Grey's Anatomy.

Disney+ è disponibile su Sky Q tramite l'app Disney+ e questo è come raggiungerlo.

L'app Disney+ è disponibile nella sezione Apps del menu di Sky Q. Potresti vederla nella sezione Applicazioni in primo piano, altrimenti scorri verso il basso finché non la trovi e accedi.

Per trovare la sezione Apps, clicca sul tasto Home del tuo telecomando Sky. Dalla scheda Home sul menu di sinistra, premi attraverso con la freccia destra e giù con la freccia in basso. La sezione Apps si trova sotto le tue registrazioni e la sezione Continue Watching.

Sì. Disney+ è disponibile su Sky Q come servizio completamente integrato come Netflix, anche se è possibile abbonarsi al servizio separatamente.

Se ti abboni tramite Sky, gli spettacoli di Disney+ sono mostrati insieme a Sky (e a Netflix se hai un abbonamento tramite Sky) nella guida ai programmi (EPG). Se ti abboni separatamente, Disney + mostra non apparirà accanto a Sky mostra o raccomandazioni, ma è ancora possibile accedere al servizio completo attraverso l'app Disney +.

NOW ha l'app Disney+ dedicata ed è disponibile attraverso l'app store NOW.

Dovrai iscriverti al servizio Disney+ attraverso Disney e, come Netflix, Disney+ non è incluso in nessuno dei pass di NOW.

squirrel_widget_187869

Scritto da Dan Grabham. Modifica di Britta O'Boyle.