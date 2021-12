Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Da quando i Marvel Studios hanno rilasciato Spiderman: Far From Home, il mondo ha atteso con ansia la prossima fase del Marvel Cinematic Universe. Bene, finalmente è iniziato lo scorso anno, con le nuove serie Disney+ come WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki .

Prima che WandaVision fosse presentato in anteprima all'inizio del 2021, c'era un intervallo di 20 mesi tra le principali uscite dei Marvel Studios, il divario più lungo nell'intera serie di film di dodici anni dell'MCU. Tuttavia, la mancanza di MCU non è più un problema. La Marvel ha in programma diversi spettacoli e lungometraggi in anteprima nei prossimi due anni. Se vuoi rinfrescare la tua memoria ora che la "Fase 4" della Marvel è iniziata, ecco la tua guida da seguire.

Abbiamo organizzato tutto in ordine cronologico di seguito, ma ci sono ulteriori ordini di visualizzazione allegati a questa guida per coloro che vogliono rendere le cose più piccanti. Siamo spiacenti, nerd dei fumetti Marvel, questa guida è solo per le persone che vogliono guardare i film e i programmi TV Marvel nell'ordine corretto.

Se vuoi seguire gli eventi dell'MCU, non puoi guardare i film e gli spettacoli Marvel nell'ordine in cui sono stati pubblicati. Non sono cronologici. Quindi, ti stiamo mostrando un ordine diverso, organizzato in base a quando si verificano gli eventi. L'MCU è iniziato ufficialmente nel 2008 con Iron Man, ma non è il primo film Marvel che dovresti guardare. Inizia con Captain America: Il primo vendicatore. È uscito nel 2011 ed è il quinto film dei Marvel Studios. Inizia nel 1942, decenni prima di Iron Man.

Presentiamo solo i lungometraggi Marvel e i nuovi programmi Disney+ in questo ordine cronologico principale. Ci saranno alcuni spoiler. Se vuoi evitarlo, vai in fondo a questa guida per un elenco di tutti i film e programmi TV Marvel. Insieme a quell'elenco, ne abbiamo compilati altri.

NOTA: SOTTO CI SONO SPOILER.

Captain America è il quinto film dei Marvel Studios, con Iron Man, Hulk e Thor che hanno tutti i film prima di Cap. Ma è il primo film della nostra lista perché gli eventi si svolgono per primi, durante la seconda guerra mondiale. Vediamo la creazione del super-soldato interpretato da Chris Evans, così come la sua prima battaglia con l'Hydra e il suo leader Teschio Rosso. Il film introduce anche il Tesseract, che poi scopriremo essere la prima Gemma dell'Infinito, una delle potenti gemme che controllano la realtà.

Il secondo film della nostra lista è uscito nei cinema nel 2019. In Captain Marvel, ambientato nel 1995, vediamo l'eroe titolare Carol Danvers, interpretato da Brie Larson, cadere sulla Terra e iniziare la caccia agli alieni Skrull mutaforma. C'è tanta azione qui quanto c'è nostalgia, soprattutto se sei un ragazzo degli anni '90, grazie alle scene con i negozi Blockbuster e persino a Internet dial-up.

Secondo la linea temporale ufficiale della Marvel, Iron Man si svolge nel 2010. È tutto incentrato sul genio/inventore/filantropo/playboy Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr. Viene catturato da un'organizzazione terroristica, il cui leader vuole l'ultimo sistema di armi progettato da Stark. Tuttavia, Stark progetta qualcosa di ancora più potente per aiutarsi a fuggire: la prima tuta di Iron Man.

Il secondo Iron Man riprende da dove era stato interrotto il primo: Tony Stark alle prese con la rivelazione della sua identità di Iron Man. Il governo vuole la tecnologia dietro la sua tuta, e quando Stark si rifiuta di consegnarla, un altro produttore di armi mostra che è disposto a fare qualsiasi cosa per metterci le mani sopra. Questo film introduce anche gli altri Vendicatori, la Vedova Nera e War Machine.

Nota: tecnicamente, potresti guardare The Incredible Hulk prima di Iron Man 2. La Marvel ha detto che The Incredible Hulk, Iron Man 2 e Thor accadono tutti nello stesso periodo, sebbene The Incredible Hulk sia uscito un paio di anni prima degli altri. Confuso, lo sappiamo. Tuttavia, abbiamo seguito la guida ufficiale della Marvel e ti consigliamo di guardare prima Iron Man 2 per motivi di coerenza.

L'incredibile Hulk segue Bruce Banner in fuga dal generale Thunderbolt Ross e dall'esercito americano. Rendendosi conto che non può mai sperare di controllare o contenere Hulk, Ross decide di creare la sua versione di Hulk usando un altro soldato, ma perde rapidamente il controllo. L'incredibile Hulk è interpretato da Edward Norton, ma Mark Ruffalo lo ha sostituito nel 2012 e da allora è diventato il grande uomo verde.

Il dio del fulmine è stato bandito sulla Terra da Asgard da suo padre Odino, tutto grazie all'inganno di Loki. Per riconquistare i suoi poteri e controllare il suo martello, Thor, interpretato da Chris Hemsworth, deve dimostrare di essere degno. Fortunatamente, incontra una simpatica scienziata terrestre, interpretata da Natalie Portman, che può aiutarlo a sistemare le cose prima che Loki assuma il controllo totale di Asgard.

The Avengers è il culmine della cosiddetta "Fase Uno" dell'MCU. Con tutti gli eroi principali introdotti, la vera sfida è stata trovare qualcosa di abbastanza scoraggiante da costringerli a lavorare insieme. La potenza combinata di Loki, del Tesseract e di un'orda aliena che invade New York City si è rivelata la combinazione che ha fatto diventare questi supereroi amici nella vita e in prima linea.

Il terzo e ultimo film indipendente di Iron Man si svolge sei mesi dopo il gigantesco combattimento a New York City. Tony Stark ha a che fare con i ricordi della battaglia che ha avuto luogo (e l'ha quasi ucciso). I ricordi lo portano a costruire un esercito di costumi di Iron Man in modo che possa essere sempre preparato.

Il secondo film di Thor vede il suo eroe tornare ad Asgard dopo l'invasione di New York guidata da Loki. Non ha molto tempo per riposare, tuttavia, poiché gli antichi Elfi Oscuri tornano. Una volta furono sconfitti da suo nonno e pensavano che fossero estinti. Sono tornati ora e cercano l'etere, un'arma potente che in seguito si rivelerà essere una Gemma dell'Infinito, o una delle sei potenti gemme dell'MCU.

Capitan America ha lavorato per Shield, un'agenzia governativa speciale, dagli eventi di The Avengers, ma si ritrova a mettere in discussione i motivi dell'organizzazione mentre apprende di più sui suoi piani. Inoltre, il suo migliore amico torna dalla morte e diventa un avversario, il Winter Soldier, interpretato da Sebastian Stan. Questo film introduce anche The Falcon, interpretato da Anthony Mackie.

Guardiani della Galassia vede Chris Pratt nei panni di Peter Quill, uno spazzino ribelle che si imbatte in una Gemma dell'Infinito nascosta tra le rovine di un mondo alieno. In una corsa contro il tempo, forma un gruppo disordinato di emarginati che include un procione parlante (doppiato da Bradley Cooper), Groot l'albero parlante e altri. Insieme, devono impedire a Ronan l'Accusatore di brandire la Gemma dell'Infinito.

Questo sequel riprende alcuni mesi dopo l'originale. Peter Quill si sta innamorando sempre più della Gamora di Zoe Saldana. Ed è costretto ad affrontare i misteri del suo passato quando si trova faccia a faccia con un'entità divina nota come Ego, interpretato da Kurt Russell. Parte della sfida nel collocare questi film di Guardian of the Galaxy nella linea temporale dell'MCU è che sembrano separati e si svolgono tutti nello spazio.

Gli Avengers si riuniscono per affrontare un errore creato da Tony Stark e Bruce Banner: l'IA nota come Ultron, doppiata da James Spader. Se una singola versione robotica di Ultron viene lasciata in piedi, può continuare a combattere i Vendicatori. Questo film introduce anche nuovi Avengers: The Scarlet Witch (interpretato da Elizabeth Olson), Quicksilver (interpretato da Aaron Taylor-Johnson) e Vision (interpretato da Paul Bettany).

Ant-Man interpreta Paul Rudd nei panni di un ladro di gatti reclutato da Hank Pym di Michael Douglas per inventare la tuta di Ant-Man al fine di impedire che la tecnologia diventi un'arma. L'ex prodigio di Pym (interpretato da Corey Stoll) ha ricreato la tecnologia sotto forma di una giacca gialla e Ant-Man deve combatterlo e alla fine salvare la situazione sulla più piccola scala immaginabile.

Sebbene sia un film di Capitan America, Civil War presenta quasi tutti i Vendicatori mentre aggiunge altri due pezzi grossi alla formazione: Black Panther di Chadwick Boseman e Spider-Man di Tom Holland. Sfortunatamente, i Vendicatori sono divisi in diverse fazioni a causa del desiderio di Capitan America di salvare il suo amico Bucky Barnes, che sembra essere il responsabile del bombardamento di una sessione delle Nazioni Unite.

Il lanciatore di ragnatele strisciante fa il suo debutto da solista qui, dove si confronta con Vulture di Michael Keaton, un caposquadra edile che è diventato un commerciante di armi del mercato nero dopo aver recuperato la tecnologia dalla battaglia di New York City nel primo film di Avengers. Oltre a tutto ciò, Peter Parker sta anche affrontando tutti i soliti problemi che derivano dall'essere una matricola al liceo.

Stephen Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, è un chirurgo di livello mondiale e lo sa. Strange è insopportabile per quasi tutti coloro che hanno a che fare con lui fino a quando un tragico incidente non gli toglie l'uso delle mani. Strange quindi viaggia per il mondo alla ricerca di una cura che gli restituisca l'uso delle mani e trova una risposta, sotto forma di un'antica magia.

Dopo il bombardamento delle Nazioni Unite in Captain America: The Civil War, T'Challa deve tornare a casa in Wakanda ed essere nominato re. Una volta lì, si confronta con la continua politica di isolamento che ha contribuito a proteggere il Wakanda. Affronta anche un errore del passato di suo padre nella forma di Eric Killmonger, che è interpretato da Michael B Jordan e potrebbe essere il miglior cattivo in qualsiasi film Marvel.

Nota: questo film segue gli eventi di Captain America: The Civil War, quindi potresti guardarlo dopo quel film, ma la Marvel preferisce che tu lo guardi qui.

Il terzo film solista per Thor vede l'eroe gettato a mare nello spazio dopo la morte di suo padre e la distruzione del suo martello da parte della sorella perduta da tempo, Hella, interpretata da Cate Blanchett. Si ritrova bloccato in combattimenti di gladiatori contro Hulk, che non si vedeva da quando i Vendicatori hanno sconfitto Ultron. Insieme, Thor e Hulk si alleano con Valkyrie di Loki e Tessa Thompson per affrontare Hella.

Scott Lang è tornato, ma è stato messo agli arresti domiciliari in seguito al suo ruolo nella guerra civile e schierandosi con Capitan America. È stato allontanato da Hank Pym e dalla figlia di Pym, Hope. Ma accetta con riluttanza di aiutarli, pensando che Pym potrebbe essere in grado di recuperare la madre di Hope dal Regno Quantico. (Avviso: salva la scena dopo i titoli di coda fino a quando non avrai visto Infinity War.)

Sfortunatamente, ci è voluta la scomparsa di Black Widow in Endgame per ottenere un film indipendente.

Tuttavia, Black Widow segue Natasha Romanov di Scarlett Johansson durante un periodo di esilio della sua vita. Si svolge dopo gli eventi di Captain America: Civil War, ma prima di Infinity War e Snap. È stato costruito come un prequel per spiegare il background di Black Widow. Vediamo alcuni dei suoi vecchi amici e familiari mentre esplora il suo passato, inclusa una figura paterna, interpretata da David Harbour, noto come il Guardiano Rosso. È fondamentalmente la risposta dell'Unione Sovietica a Capitan America. La cosa più importante per il futuro dell'MCU, tuttavia, è l'introduzione di un'altra Vedova Nera, Yelena di Florence Pugh.

Dopo anni passati a orchestrare cose da dietro le quinte per trovare tutte le Gemme dell'Infinito, Thanos (doppiato da Josh Brolin) ha deciso di andare a prenderle lui stesso. L'unica cosa che si frappone sono i Vendicatori, che sono attualmente sparsi in tutto l'universo. Per aumentare ancora di più la posta in gioco, l'unica ragione di Thanos per cercare il potere delle pietre è spazzare via metà di tutta la vita nell'universo.

La migliore offerta per Blu-ray / DVD | Trasmetti in streaming su Disney+

Dopo che Thanos ha strappato via metà della vita, lasciando l'universo nel caos più totale, i Vendicatori devono cercare di sistemare le cose. Passano cinque anni ed emerge una sottile possibilità per loro di annullare tutto, ma prima che ciò possa accadere, Capitan America e Tony Stark devono fare pace e riunire i Vendicatori un'ultima volta.

Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen è stata tranquillamente uno dei personaggi più tragici dell'MCU. Ha perso la sua famiglia in un bombardamento, che l'ha vista bloccata in un mucchio di macerie per giorni con suo fratello. Suo fratello è poi morto durante gli eventi di Avengers: Age of Ultron.

Alla fine ha trovato l'amore con la Visione di Paul Bettany, ma è stata costretta a ucciderlo per impedire a Thanos di mettere le mani sulla Gemma della Mente. Oh, e dopo averlo ucciso, Thanos ha invertito il tempo e ha ucciso di nuovo Visione davanti a lei. Tutto questo ci ha portato a Wandavision, il primo spettacolo MCU live-action su Disney+, che vede il personaggio conquistare una piccola città del New Jersey per creare una versione più felice della propria vita.

Wandavision è il più vicino a Endgame di tutti i contenuti Marvel della fase quattro, che riprende quasi immediatamente dopo il ritorno di Wanda dallo Snap.

La seconda delle nuove serie Disney+ della Marvel è stata presentata in anteprima a marzo 2021. Sam Wilson (alias The Falcon) di Anthony Mackie e Bucky Barnes (alias The Winter Soldier) di Sebastian Stan si alleano per affrontare una nuova minaccia sotto forma di un'organizzazione conosciuta come il Flagsmashers, che hanno messo le mani su un tipo di siero per super-soldato come quello che ha trasformato il loro ex amico Steve Rogers in Capitan America.

Se ciò non bastasse, la coppia deve anche fare i conti con la scelta scelta dal governo di brandire lo scudo di Cap, John Walker (Wyatt Russel).

Mettiamo questa serie prima di Spider-Man: Far From Home, perché sappiamo che si svolge sei mesi dopo lo Snap, che ci porterebbe intorno alla primavera del 2024 nell'MCU. Far From Home si svolge poco dopo, in coincidenza con la fine dell'anno scolastico di Peter nel 2024.

Far From Home è l'ultimo film della "Fase Tre" di Marve e serve come nostro primo sguardo all'MCU post-Infinity War, poiché vediamo tutti quelli che sono stati fotografati da Thanos tornare in vita cinque anni dopo. Il fresco Peter Parker si dirige in Europa per una gita, ma è sorpreso da Mysterio di Nick Fury e Jake Gyllenhaal, che hanno bisogno del suo aiuto contro i nemici conosciuti come Elementali.

Questo film è ambientato circa sei mesi dopo "The Blip", ovvero quando i Vendicatori hanno riportato in vita tutti quelli che erano stati catturati.

Questo film Marvel mostra in realtà il primo assaggio finora sulla timeline dell'MCU, poiché vediamo gli Eterni creati da un Celestiale per proteggere gli umani dagli esseri malvagi noti come Devianti. Lo inseriamo qui nell'ordine per evitare spoiler per chi guarda per la prima volta. La parte principale del film si svolge circa otto mesi dopo che i Vendicatori hanno restituito tutti coloro che erano stati catturati, quindi intorno a Spider-Man: Far From Home nella versione del MCU del 2024.

Il film è diretto da Chloe Zhao, che ha recentemente vinto un Oscar per il miglior film, e vede la partecipazione di Angelina Jolie, Selma Hayek e Richard Madden. I tre sono esseri superpotenti che hanno segretamente protetto l'umanità per migliaia di anni.

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli si svolge intorno al novembre 2024 (oggi MCU), che lo colloca dopo Spider-Man: Far From Home ma prima dell'imminente Spider-Man: No Way Home. Il protagonista è Simu Liu nei panni del personaggio principale che deve affrontare The Mandarin, interpretato dalla superstar del cinema di Hong Kong, Tony Leung Chiu-wai.

I fan hardcore della Marvel riconosceranno anche il ritorno di Ben Kingsley, che ha interpretato il ruolo del finto mandarino in Iron Man 3. Questa volta incontriamo il vero affare più alcune facce amichevoli lungo la strada.

Tom Holland ritorna come Peter Parker per l'ultima avventura come Spider-Man.

Il film riprende da dove si era interrotto l'ultimo film di Spider-Man, con Peter accusato di aver ucciso Mysterio mentre la sua identità veniva rivelata al mondo intero. Il conseguente contraccolpo pubblico ha conseguenze di vasta portata che feriscono coloro che sono più vicini a Peter Parker, il che lo porta dal Dottor Strange nella speranza che lo stregone possa farcela in modo che nessuno si ricordi che è Spider-Man.

Mentre il film inizialmente riprende nella versione del MCU dell'estate del 2024, l'azione principale del film si svolge dopo Halloween nel 2024, posizionando questo film dopo Eternals e in concomitanza con Shang-Chi.

Occhio di Falco vede il ritorno di Occhio di Falco di Jeremy Renner, alias Clint Barton, al fianco di Kate Bishop (interpretata da Hailee Steinfeld), che idolatra il Vendicatore e ha deciso di emulare la sua abilità con Arco e Freccia. L'Occhio di Falco di Renner è a New York per le vacanze con la sua famiglia quando Kate Bishop si imbatte nel costume di Occhio di Falco da quando era il vigilante omicida Ronin durante lo Snap.

Bishop indossa il costume e viene visto combattere alcuni cattivi, cosa che attira Occhio di Falco a lei, insieme a tutti i cattivi che vorrebbero vendicarsi di Ronin. Questo lascia Bishop e Barton a collaborare con riluttanza nel tentativo di coprire il tempo di Occhio di Falco come Ronin per sempre.

L'ambientazione natalizia significa che gli eventi della serie si svolgono più tardi di qualsiasi altra cosa abbiamo visto, nella versione del MCU del dicembre 2024.

Cercare di capire dove si trova Loki nell'MCU è un'attività che spezza il cervello.

Lo spettacolo è rimbalzato tra l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e un uragano apocalittico che ha colpito l'Alabama nel 2050. Sembra anche svolgersi al di fuori della linea temporale stessa, come vediamo il funzionamento interno della TVA.

Lo mettiamo alla fine della lista di controllo, principalmente perché lo spettacolo riguarda l'intera timeline del MCU, che si tratti di Loki che affronta eventi di ogni fase del MCU (come la sua sconfitta a New York, la morte di sua madre e la sua stessa morte per mano di Thanos) o sottili riferimenti ad altri film Marvel (come il cattivo di Guardiani della Galassia Volume II che è stato bersaglio del bombardamento temporale della Variante).

Il finale dello show rivela anche la rottura della linea temporale e l'introduzione di Kang the Conqueror, che sono le due maggiori domande senza risposta in corso nell'MCU in questo momento.

OK, quindi ecco la versione a colpo d'occhio della guida sopra. Presenta i film dei Marvel Studios e i nuovi programmi TV Disney+.

Capitan America: Il primo vendicatore (2011 - film)

Capitan Marvel (2019 - film)

Iron Man (2008 - film)

Iron Man 2 (2010 - film)

L'incredibile Hulk (2008 - film)

Thor (2011 - film)

I Vendicatori (2012 - film)

Iron Man 3 (2013 - film)

Thor: Il mondo oscuro (2013 - film)

Captain America: The Winter Soldier (2014 - film)

Guardiani della Galassia (2014 - film)

Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017 - film)

Avengers: Age of Ultron (2015 - film)

Ant-Man (2015 - film)

Capitan America: Civil War (2016 - film)

Spider-Man: Ritorno a casa (2017 - film)

Il dottor Strange (2016 - film)

Pantera Nera (2018 - film)

Thor: Ragnarok (2017 - film)

Ant-Man e la vespa (2018 - film)

Vedova Nera (2021 - film)

Avengers: Infinity War (2018 - film)

Avengers: Endgame (2019 - film)

WandaVision (2021 - Programma TV Disney+)

Il falco e il soldato d'inverno (2021 - Programma TV Disney+)

Spider-Man: Far From Home (2019 - film)

Gli eterni (2021 - film)

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (2021 - film)

Spider-Man: Nessuna via di casa (2021 - film)

Occhio di Falco (2021 - Programma TV Disney+)

Loki (2021 - Programma TV Disney+)

Una volta che i Marvel Studios hanno avuto un enorme successo con i suoi lungometraggi, ha iniziato a creare più contenuti Marvel per il piccolo schermo, ma questo era prima di Disney+. Questi programmi "Marvel Television" sono arrivati su Netflix, ABC, ecc. Si svolgono nello stesso universo dei film e dei nuovi programmi Disney+. Non è necessario guardarli, ma se stai cercando di consumare fino all'ultima goccia di Marvel, allora dai un'occhiata sicuramente.

Ecco un elenco a colpo d'occhio ampliato che include dove gli spettacoli della Marvel Television si inseriscono nella timeline. I programmi TV vengono visualizzati di seguito in grassetto.

Capitan America: Il primo vendicatore (2011 - film)

Marvel's Agent Carter Stagione 1 (2015 - Serie televisiva Marvel)

Marvel's Agent Carter Stagione 2 (2016 - Serie televisiva Marvel)

Capitan Marvel (2019 - film)

Iron Man (2008 - film)

Iron Man 2 (2010 - film)

L'incredibile Hulk (2008 - film)

Thor (2011 - film)

I Vendicatori (2012 - film)

Iron Man 3 (2013 - film)

Thor: Il mondo oscuro (2013 - film)

Captain America: The Winter Soldier (2014 - film)

Marvel's Agents of SHIELD Stagione 1 (2013 - Serie televisiva Marvel)

Guardiani della Galassia (2014 - film)

Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017 - film)

Daredevil Stagione 1 (2015 - Serie televisiva Marvel)

Avengers: Age of Ultron (2015 - film)

Marvel's Agents of SHIELD Stagione 2 (2014 - Marvel Television show)

Ant-Man (2015 - film)

Jessica Jones Stagione 1 (2015 - programma televisivo)

Daredevil Stagione 2 (2016 - programma televisivo)

Capitan America: Civil War (2016 - film)

Marvel's Agents of SHIELD Stagione 3 (2015 - Serie televisiva Marvel)

Luke Cage Stagione 1 (2016 - Serie televisiva Marvel)

Spider-Man: Ritorno a casa (2017 - film)

Il dottor Strange (2016 - film)

Pantera Nera (2018 - film)

Iron Fist Stagione 1 (2017 - programma TV)

Marvel's Agents of SHIELD Stagione 4 (2016 - Serie televisiva Marvel)

The Defenders Stagione 1 (2017 - Serie televisiva Marvel)

The Inhumans Stagione 1 (2017 - Serie televisiva Marvel)

Thor: Ragnarok (2017 - film)

The Punisher Stagione 1 (2017 - Serie televisiva Marvel)

Jessica Jones Stagione 2 (2018 - Serie televisiva Marvel)

Luke Cage Stagione 2 (2018 - Serie televisiva Marvel)

Cloak and Dagger Stagione 1 (2018 - Serie televisiva Marvel)

The Runaways Stagione 1 (2017 - Serie televisiva Marvel)

Daredevil Stagione 3 (2018 - Serie televisiva Marvel)

The Punisher Stagione 2 (2019 - Serie televisiva Marvel)

Marvel's Agents of SHIELD Stagione 5 (2017 - Serie televisiva Marvel)

Iron Fist Stagione 2 (2018 - Serie televisiva Marvel)

Ant-Man e la vespa (2018 - film)

Vedova Nera (2021 - film)

Avengers Infinity War (2018 - film)

Avengers: Endgame (2019 - film)

WandaVision (2021 - Programma TV Disney+)

Il falco e il soldato d'inverno (2021 - Programma TV Disney+)

Spider-Man: Far From Home (2019 - film)

Gli eterni (2021 - film)

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (2021 - film)

Spider-Man: Nessuna via di casa (2021 - film)

Occhio di Falco (2021 - Programma TV Disney+)

Loki (2021 - Programma TV Disney+)

Ecco un ordine di visione che elenca quando i film Marvel arrivano nei cinema, a partire dal primo film Marvel fino al più recente.

Iron Man (2008 - film)

L'incredibile Hulk (2008 - film)

Iron Man 2 (2010 - film)

Thor (2011 - film)

Capitan America: Il primo vendicatore (2011 - film)

I Vendicatori (2012 - film)

Thor 2 (2013 - film)

Iron Man 3 (2013 - film)

Captain America: The Winter Soldier (2014 - film)

Guardiani della Galassia (2014 - film)

Avengers: Age of Ultron (2015 - film)

Ant-Man (2015 - film)

Capitan America: Civil War (2016 - film)

Il dottor Strange (2016 - film)

Guardiani della Galassia Vol. II (2017 - film)

Spiderman: Ritorno a casa (2017 - film)

Thor: Ragnarok (2017 - film)

Pantera Nera (2018 - film)

Avengers: Infinity War (2018 - film)

Ant-Man e la vespa (2018 - film)

Capitan Marvel (2019 - film)

Avengers: Endgame (2019 - film)

Spiderman: Lontano da casa (2019 - film)

Vedova Nera (2021 - film)

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (2021 - film)

Gli eterni (2021 - film)

Spider-Man: Nessuna via di casa (2021 - film)

