BT TV Box Pro ora funziona completamente senza antenna

(Pocket-lint) - BT ha aggiornato il suo TV box a pagamento di punta per farlo funzionare senza bisogno di un'antenna.

Il BT TV Box Pro è ora in grado di trasmettere in streaming tutti i canali televisivi digitali anziché riceverli via etere tramite una connessione aerea.

Chi vuole continuare a ricevere i canali DTV tradizionali può farlo, ma gli spettatori hanno ora la possibilità di passare a un servizio solo internet. Questo vale sia per i nuovi clienti che per quelli già acquisiti.

"Continuiamo a cercare modi per migliorare l'esperienza televisiva dei nostri clienti", ha dichiarato Sharon Meadows, direttore delle proposte di BT.

"L'eliminazione della necessità di una connessione aerea non solo offre a un numero ancora maggiore di consumatori l'opportunità di sottoscrivere BT TV, ma offre anche ai nostri clienti una maggiore flessibilità nella configurazione del televisore, consentendo loro di accedere a contenuti di grande qualità da qualsiasi punto della casa".

Il BT TV Box Pro è abilitato al 4K HDR e supporta il Dolby Atmos. Contiene un disco rigido da 1 TB per le registrazioni e può registrare fino a tre programmi mentre ne guarda un quarto in modalità aerea (o registrare quattro canali contemporaneamente). In alternativa, può registrare fino a due canali contemporaneamente in modalità Internet.

BT offre ora anche un BT TV Box Mini, il suo nuovo box TV multiroom per espandere la visione della TV in altre stanze. Si collega a un BT Smart Hub tramite Wi-Fi e consente la stessa esperienza di visione del box principale.

È disponibile per gli attuali clienti BT TV Box Pro con un supplemento di 10 euro al mese.

Scritto da Rik Henderson.