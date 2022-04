Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - BT ha trasmesso con successo il suo primo evento sportivo dal vivo in 8K HDR .

La copertura della partita del 25 marzo Saracens vs Bristol Bears Gallagher Premiership Rugby è stata trasmessa in 8K in diretta a case selezionate.

Segue una prova del 2020 che ha visto la partita di UEFA Europa League tra Arsenal e Olympiacos trasmessa in 8K in un sito pubblico, all'interno dello stadio Emirates dell'Arsenal. Questa volta, tuttavia, il test è stato per vedere se fosse fattibile ottenere immagini dal vivo da uno stadio ai soggiorni.

BT Sport ha collaborato con Sony per la tecnologia della fotocamera e Samsung , che ha fornito i televisori QN800 8K per ricevere le immagini. BT Media & Broadcast ha fornito il collegamento tra il sito di Tottenham e la sede di BT Sport a Stratford.

La copertura è stata filmata a distanza, con le telecamere azionate esternamente da un camion di trasmissione 8K all'esterno.

"BT Sport continua a guidare il settore con l'innovazione che offre ai nostri clienti la migliore esperienza di visione sportiva nel Regno Unito", ha affermato il COO di BT Sport, Jamie Hindhaugh.

"Che si tratti del lancio della scorsa stagione delle funzionalità dell'esperienza di giornata sulla nostra app o delle nostre recenti prove di visualizzazione della realtà aumentata abilitata al 5G, siamo in missione per portare i nostri spettatori nel cuore dello sport".

Al momento non ci sono conferme su quando (o se) BT Sport prevede di portare la copertura 8K HDR sul mercato di massa, ma questa prova è un enorme passo successivo.

Scritto da Rik Henderson.