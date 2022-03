Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - BT Sport ha collaborato con il produttore sportivo Gilbert, Premiership Rugby e Sportable per provare una Smart Rugby Ball questo venerdì durante la partita della Falcons vs Tigers Premiership Rugby Cup.

La palla contiene un sistema tecnologico per fornire dati che andranno a beneficio sia dei giocatori che dei telespettatori.

I chip RFID all'interno della palla comunicano con i sensori sparsi per lo stadio. Riscontrano i dati 20 volte al secondo che possono essere tradotti dagli strumenti di intelligenza artificiale di Sportable, ottenendo informazioni istantanee su diverse metriche, come velocità, distanza e tempo di sospensione.

Le squadre - Newcastle Falcons e Leicester Tigers - e i loro allenatori vedranno i dati in tempo reale, mentre BT Sport li riorganizzerà anche per presentare ulteriori approfondimenti sulla copertura come parte della sua trasmissione in diretta.

"Siamo orgogliosi di approfondire ulteriormente la nostra relazione quasi decennale con Premiership Rugby portando i nostri spettatori ancora più vicini al rugby che mai", ha affermato Jamie Hindhaugh, COO di BT Sport.

"Cerchiamo continuamente di offrire ai nostri spettatori più modi di guardare, come l'azione dal vivo in uno straordinario 4K UHD con HDR o tramite la nostra app, disponibile su più dispositivi che mai come smart TV e console di gioco".

L'ex mediano esterno dell'Inghilterra, Paul Grayson, è stato parte integrante del design e dei test della Smart Rugby Ball come ambasciatore di Gilbert. Verrà utilizzato in tutte le 15 partite rimanenti della Premiership Rugby Cup di questa stagione.

Scritto da Rik Henderson.