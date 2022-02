BT Sport opta per la fusione Discovery piuttosto che DAZN

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - DAZN ha fallito nella sua offerta di acquisire BT Sport, con il braccio televisivo britannico di BT che ha deciso di continuare i colloqui di fusione esclusivamente con Discovery.

A gennaio è stato riferito che DAZN era sull'orlo di un'acquisizione da 500 milioni di sterline di BT Sport. Tuttavia, il gruppo BT ha invece rifiutato a favore di una fusione divisa 50/50 con la divisione Eurosport UK di Discovery.

Sono in corso discussioni esclusive sull'accordo. Il risultato finale diventerà potenzialmente una "nuova offerta di sport e intrattenimento per i clienti nel Regno Unito".

I colloqui dovrebbero concludersi nei prossimi due mesi. BT Group e Discovery sperano di rendere operativo il nuovo servizio entro la fine del 2022, previa approvazione delle autorità garanti della concorrenza.

"La proposta di joint venture con Discovery, Inc. creerebbe una nuova entusiasmante entità di trasmissione sportiva per il Regno Unito e fungerebbe da sede perfetta per la nostra attività BT Sport", ha affermato il capo di BT Marc Allera.

"Con un'ambizione condivisa di crescita, così come la combinazione delle nostre risorse sportive di livello mondiale insieme ai contenuti sportivi e di intrattenimento premium di Discovery, i nostri clienti beneficeranno di ancora più contenuti in più luoghi".

Scritto da Rik Henderson.