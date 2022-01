DAZN vicino al mezzo miliardo di buyout di BT Sport

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - BT Sport potrebbe presto essere di proprietà del servizio di streaming sportivo DAZN , se un ultimo rapporto dovesse rivelarsi.

Il servizio in abbonamento ha confermato di essere in trattative con BT per acquisire il suo ramo di trasmissione sportiva lo scorso anno. Ora sembra che quei colloqui stiano arrivando a una conclusione.

Si dice che DAZN potrebbe pagare fino a 580 milioni di sterline (800 milioni di dollari) per BT Sport e che l'accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine di gennaio. Non è noto se il servizio di streaming preveda che i canali continuino normalmente o se abbia altre idee per una presenza più online.

Reuters , che pubblica l'ultimo rapporto basato sulle sue fonti, afferma anche che l'accordo potrebbe ancora fallire e che Discovery continua ad essere interessata anche alla proposta di BT Sport.

È stato collegato per la prima volta come offerente a dicembre, ma si pensava che avesse proposto una joint venture con BT piuttosto che un'acquisizione completa.

Discovery possiede la rete Eurosport e probabilmente continuerà a gestire BT Sport così com'è ora, una suite di canali in cui sarebbe inclusa quella di Eurosport.

BT Sport possiede gran parte dei diritti per vivere le partite della Premier League in Inghilterra, oltre a Champions League ed Europa League.

Scritto da Rik Henderson.