(Pocket-lint) - I televisori OLED di Sony sono tra i migliori sul mercato e Sony ha appena proposto un'offerta davvero notevole per il Black Friday 2022.

Ha ridotto di 400 euro il prezzo del Bravia XR65A75K, un sontuoso televisore da 65 pollici con caratteristiche da urlo.

Il prezzo scende a 1.599,00 sterline, con l'eccellente garanzia e le politiche di reso di John Lewis, a cui ricorrere se qualcosa dovesse andare storto.

Per essere chiari, non si tratta di un televisore di fascia media, ma di una delle ammiraglie di Sony, e quindi contiene una serie di funzioni impressionanti da utilizzare una volta in possesso del televisore.

Tra queste, un audio notevolmente migliorato anche senza altoparlanti esterni, grazie a un nuovo design.

Essendo costruito da Sony stessa, è anche ideale per chiunque abbia una PS5, con porte HDMI 2.1 che vi permetteranno di sfruttare una serie di funzioni della console.

Inoltre, il pannello OLED garantisce una qualità dell'immagine incredibilmente elevata, ovviamente il fattore più importante per le prestazioni di un televisore. Se state aspettando di risparmiare su un televisore all'avanguardia, questa potrebbe essere l'offerta del Black Friday che fa per voi.

