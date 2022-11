Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le offerte del Black Friday si susseguono senza sosta in vista del grande giorno e l'incredibile S95B di Samsung è disponibile con uno sconto incredibile sia per lo schermo da 65 che per quello da 55 pollici.

Il 65 pollici offre attualmente il risparmio maggiore, con uno sconto del 35%, ma ci sono ancora 40 sterline da risparmiare anche sul 55 pollici, che si avvicina più che mai al traguardo delle 1.000 sterline.

Se vi trovate negli Stati Uniti, al momento non ci sono offerte per l'S95B, ma stiamo tenendo gli occhi aperti e aggiorneremo questo articolo se ne troviamo qualcuna.

Samsung QE65S95B - Risparmio del 35%. Si tratta di un'ampia gamma di televisori ad un prezzo eccezionale. Ora è disponibile con uno sconto del 35%, al prezzo di 1549 euro. Visualizza offerta

Samsung QE55S95B - Risparmio di 40 € Lo sconto non sarà enorme, ma avvicina questo grande televisore da 55 pollici al traguardo delle 1000 sterline, con 40 sterline di sconto - ora 1059 sterline. Visualizza offerta

Il Samsung S95B utilizza la nuova tecnologia dei pannelli QD-OLED di Samsung, che unisce i vantaggi dell'OLED e del quantum dot (la tecnologia alla base della gamma QLED di Samsung) in un unico televisore, offrendo il meglio di entrambi i mondi.

In pratica, si ottiene la luminosità che di solito si trova nei televisori LCD a punti quantici, insieme al controllo del contrasto a livello di pixel che conferisce agli OLED quei neri incandescenti.

Siamo rimasti impressionati dai risultati e nella nostra recensione lo abbiamo descritto come "una combinazione vincente di design, tecnologia e funzioni all'avanguardia", con immagini "precise fin dall'inizio", mentre i colori saturi e le luci più brillanti assicurano "uno dei migliori HDR visti su un OLED". Davvero un grande elogio.

Sembra che le scorte della versione da 65 pollici siano scarse, quindi se volete fare un affare con uno dei migliori televisori del 2022, fate in fretta!

Scritto da Verity Burns.